K.S.K Eendracht verbroedert opnieuw met zusterstad: “Vriendschap sinds 1928”

01 juni 2019

19u16 1 Vilvoorde K.S.K. Eendracht Vilvoorde werkte zaterdag een vriendschappelijke voetbalmatch af tegen Blau Weiss Voerde uit het Duitse Ennepetal, zusterstad van Vilvoorde. De twee ploegen vierden zo ruim 90 jaar vriendschap. “Onze ploegen liggen aan de basis van de verzustering van Vilvoorde en Enneptal.”

De twee ploegen gaven elkaar zaterdag partij op de terreinen aan de Drie Fonteinen. Eendracht ging dan wel met 1-5 de boot in, toch was de sfeer gemoedelijk. Blau Weiss Voerde en Eendracht Vilvoorde hebben namelijk een geschiedenis te vieren. “De eerste match tussen onze ploegen dateert van 1928”, zegt voorzitter Alex Haegeman. “Zo liggen wij aan de basis van de verzustering tussen Vilvoorde en Enneptal. Die is namelijk gegroeid uit de banden die onze ploegen gesmeed hebben.”

Jaren terug werd er nog twee keer per jaar tegen elkaar gespeeld. Eenmaal in Duitsland en eenmaal in Vilvoorde. “Maar al snel deden we het maar een keer per jaar”, zegt erevoorzitter Kamiel Dhondt. “Wij sliepen dan bij de mensen thuis in Duitsland en zij logeerden hier. Door de jaren was het contact wat verwaterd, maar Blau Weiss had ons uitgenodigd voor hun 75-jarig bestaan en daar zijn de bande opnieuw aangehaald. Het is ten slotte een mooie traditie en die willen we in ere houden.”

De twee ploegen werden zaterdag ontvangen op het Stadhuis. “Het is een opmerkelijk gegeven dat twee sportverenigingen vele decennia later elkaar nog steeds op een sportieve manier ontmoeten en op deze manier blijven werken aan het wederzijds respect en de vriendschap tussen beide steden”, zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A). De spelers van de bezoekende ploeg tekenden het gouden boek van de stad. Na de match werd er nog uitgebreid verbroederd bij een barbecue.