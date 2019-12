Journalistenkoppel wordt ambassadeur van Vilvoorde MKV

18 december 2019

15u37 24 Vilvoorde Kristien Bonneure (53) en Lucas Vanclooster (64) zijn West-Vlaamse inwijkelingen, maar wonen al 20 jaar in de Vilvoorde. Ze kunnen hun Zennestad intussen al lang niet meer missen en werden enkele weken geleden zelfs gevraagd om het ambassadeurskoppel van de stad te worden gedurende 2020. Woensdag ondertekenden ze het Gulden Boek op het stadhuis.

Ze brachten stad Vilvoorde geregeld van zijn mooiste kant in het nieuws met onder andere de activiteiten op de ASIAT site, de tentoonstelling in de koeltoren, de stadsgids, Vilvoordse architecten, ze zijn te horen op Radio Moetoen en ze organiseerden vijf jaar lang Kunst in den Troost. Tijd om hen dus naar voor te schuiven als ambassadeurskoppel.

Elke maand zal er een column van hen verschijnen op de Facebookpagina van Vilvoorde en ook in de Stadskrant zal vier keer wat van hen te lezen zijn. Daarnaast krijgen ze van Vilvoorde 1.000 euro om aan een goed doel te besteden. Hoe ze hun rol van ambassadeurs verder invullen laat het gemeentebestuur aan hen over.

Samenwerking bibliotheek

“We zouden graag een samenwerking aangaan met de bibliotheek. De ene wou graag iets cultureel, de ander iets sociaal gericht. Als perfect compromis vonden we de bibliotheek”, vertelt Kristien. “We willen dan ook iets ondernemen waar we iedereen mee kunnen bereiken”, vult Lucas aan. Over wat hun project precies zal inhouden gaan ze in januari brainstormen.

Voorgangers

De stad had lange tijd geen ambassadeurs maar trok die traditie enkele jaren geleden weer op gang. Zo gingen Ish Ait Hamou en bedrijf Ecoworks hen al voor. Ish als bekende dansende en schrijvende Vilvoordenaar die zich op verschillende vlakken inzet voor jeugd en maatschappij. Ecoworks als snelgroeiend bedrijf dat tot over de Belgische grenzen gekend is voor een duurzame en innoverende aanpak.

Geschiedenis

Lucas komt uit Roeselare, Kristien uit Brugge en ze leerden elkaar kennen bij de VRT. Na wat rondtrekken in de buurt besloten ze zich te vestigen in Vilvoorde en hadden ze voor het eerst het gevoel ergens te willen settelen. “Dit is zo’n authentieke stad. Hier voelen wij ons goed. Mensen uit onze geboortestreek schrokken als we vertelden naar hier te verhuizen maar wij zullen Vilvoorde altijd met trots en volle overtuiging verdedigen”, klinkt het gemotiveerd.