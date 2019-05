Jongerenkunstgroep ELEMENT op de planken met ‘Lord of the Flies’ DBS

22 mei 2019

17u33 0 Vilvoorde De jongeren van kunstgroep ELEMENT brengen op 24, 25 en 26 mei hun versie van ‘Lord of the Flies’ naar het toneel. Zo zetten ze de traditie verder om beroemde literaire werken in een theaterkleedje te steken. Het verhaal gaat over een vliegtuig dat crasht op een onbewoond eiland in een door oorlog verscheurde wereld.

Na onder meer Dracula, Reynaert de Vos en Pocahontas is het nu aan de befaamde roman van William Golding om tot leven te komen op de planken van CC Het Bolwerk in Vilvoorde. ELEMENT heeft de setting van Goldings bestseller in een hedendaags jasje gestoken. De uitsluitend mannelijke personages in het origineel zijn bijvoorbeeld omgevormd tot een divers geheel. Tegelijkertijd doen ze niets af aan de zware thematieken waar Golding mee worstelde.

Confrontaties

Het publiek mag zich verwachten aan exotische eilandavonturen, maar vooral aan herkenbare confrontaties. Het stuk houdt de maatschappij immers een spiegel voor: op welke manier slagen we erin als mensen samen te leven? Waarom falen we daarin? We kijken door de lens van de jeugd: ze moeten overleven met elkaar en met het eiland.

Thomas Goyvaerts, oprichter van ELEMENT en co-regisseur: “Ons land bevindt zich in een boeiende, maar woelige periode. De verkiezingen staan voor de deur en de malaise is groot. We horen politiekers vooral ruzie maken. Er lijken geen oplossingen te zijn, alleen maar extremen. Als theatermaker is het interessant om de scènes te zien, maar als mens word je wanhopig. Jongeren voelen die maatschappelijke wanhoop en voegen hun eigen bezorgdheden toe. Ze krijgen kritiek op klimaatbetogingen en onderwijspessimisme. Dit stuk gaat over het falen van menselijke waarden en ratio. Elk van de jonge acteurs vertolkt een andere stem in dat debat, maar allemaal zijn ze angstig.”

Gevoel tegen verstand

Centraal staat het conflict tussen twee groepen: de ene wil worden gered, de andere wil vooral zichzelf redden. Gevoel vecht tegen verstand, collectivisme tegen egoïsme, vooruitgang tegen veiligheid. Alsof dat niet genoeg is, waart er een monster rond in het bos, en houdt de heer der vliegen alles in de gaten…

Jongerenkunstgroep ELEMENT uit Vilvoorde werd opgericht in 2006 en brengt sindsdien elk jaar 2 à 3 voorstellingen op de planken. Daarbij is het hele proces in handen van enthousiaste jongeren: van script, regie en acteerwerk tot productie en techniek. De vereniging heeft al verschillende genres verkend en brengt een mix van zelfgeschreven stukken en klassiekers, steeds met een eigen interpretatie.

Reservatie en info: www.jkg-element.be/lord-of-the-flies/