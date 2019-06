Jongeren raken oververhit en nemen duikje in kanaal: Politie moet tussenbeide komen Dimitri Berlanger

24 juni 2019

12u11 0 Vilvoorde Een aantal Vilvoordse jongeren kreeg het zondagmiddag dermate op de heupen van de warmte dat ze een verfrissende duik in het Zeekanaal namen. Aanlokkelijk misschien, maar wel verboden. De politie kwam dan ook ter plaatse na diverse meldingen.

Sommigen maakten zelfs aanstalten om van de Europabrug te springen, wat uiteraard een zeer gevaarlijke onderneming is. Een aantal van hen stond klaar langs de reling, maar volgens buurtbewoners keerden ze uiteindelijk toch op hun stappen terug. Ze doken dan maar in het water via de (veel lagere) aanlegstijger aan brasserie Canal.

“Wij hebben inderdaad rond 15 uur vier meldingen gekregen voor zwemmende jongeren ter hoogte van de brasserie Canal”, zegt woordvoerder Catherine Bodet van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen). “Onze ploegen zijn ter plaatse gegaan, maar bij aankomst was er niemand meer aan het zwemmen. Of er iemand effectief van de kanaalbrug is gesprongen, kan ik niet zeggen.”

De jongeren die ter plaatse aangetroffen werden, werden volgens Bodet herinnerd aan het de geldende regels. “Vorig jaar was het eveneens een hete zomer en werden in totaal zes GAS-boetes uitgeschreven voor zwemmen in openbare wateren.”