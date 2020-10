Jongeren nemen parkeerplaatsen in: “Je wint acht parkeerplekken als je één deelwagen plaatst” Margo Koekoekx

10 oktober 2020

Vilvoorde Eén deelwagen is gelijk aan acht parkeerplaatsen. Om die reden namen de jongeren uit de buurt welgeteld acht parkeerplekken in.

Met hun actie willen de jongeren aandacht vragen voor meer open ruimte. Deelauto’s zijn volgens hen de perfecte oplossing om meer groen te verkrijgen. “Een auto staat zo’n 23 uur per dag stil”, zegt Linde Verlooy met nadruk in de stem. “In België zijn er 7 miljoen parkeerplaatsen, dat is meer dan het aantal inwoners. Te zot voor woorden. De parkeerplaatsen nemen samen meer dan 35.000 voetbalvelden aan ruimte in beslag. Willen we een straat vol auto’s of een breed en veilig voetpad?”

Ontharding essentieel

“Vrije ruimte en ontharding zijn hot topics sinds de pandemie”, zegt Linde Verlooy van JNM Noordwest-Brabant, de afdeling die actief is in Vilvoorde, Grimbergen, Zemst en Meise. “We merkten afgelopen zomer allemaal dat ontharding essentieel is. Zowel door de pandemie en het tekort aan groen in eigen buurt, als door extreme droogte. Het is nu dat we moeten kiezen voor meer open ruimte.”

Niet alleen in Vilvoorde kwamen jongeren in actie. Dat dezen ze ook in andere steden in België zoals in Aalter, Brugge, Roeselare, Kortrijk, Zaffelare, Lokeren, Deinze, Gentbrugge, Wetteren, Zottegem, Aalst, Ninove, Duffel, Antwerpen, Heist-op-den-Berg, Brasschaat, Mechelen, Puurs, Halle, Brussel, Sint-Truiden, Beringen en Genk.

