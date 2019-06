Jongeren blijven zwemverbod in kanaal aan laars lappen en intimideren buurtbewoners: “Ze zijn voor niks gegeneerd en vallen ons lastig. En er komen er elke dag maar meer bij” Dimitri Berlanger

28 juni 2019

17u58 0 Vilvoorde Jongeren blijven het zwemverbod in het Zeekanaal aan hun laars lappen en veroorzaken overlast. Buurtbewoners van het KanaalPark klagen over baldadigheden, intimidatie en lawaaihinder. “Ze zijn voor niks gegeneerd en vallen ons lastig. En er komen er elke dag maar meer bij.” De politie bevestigt dat er dagelijks minstens één melding binnenkomt. “We geven een verwittiging en dreigen met boetes. Ook onze overlastpatrouille focust meer op die plek maar permanente bewaking kunnen we niet voorzien.”

Het fenomeen steekt sinds de hitte vorig weekend volop de kop op: jongeren zoeken verfrissing en duiken dan maar het water in ter hoogte van de aanlegsteiger langs de Steenkaai aan brasserie Canal. Dat is echter verboden wegens te gevaarlijk. Enkele waaghalzen dreven het zelfs nog wat verder en hingen zondag zelfs aan de balustrades van de Europabrug, klaar om in het water te duiken. Uiteindelijk keerden ze toch op hun stappen terug.

Maar de jongeren blijven intussen maar terugkomen. “Sinds een tiental dagen is het hier dagelijkse kost”, vertelt buurtbewoner Marc Aelbrecht. “Ze maken lawaai en vallen mensen lastig. Vrouwen krijgen vanalles toegeroepen. Wie met de fiets voorbijrijdt op de kadeboulevard moet opletten of hij wordt omver gelopen. Mijn vrouw werd trouwens gisteren nog belaagd. Ze had gewoon geroepen dat het niet mag wat ze aan het doen waren en wou ook een foto nemen. Binnen de kortste keren zat het spel op de wagen en begon de situatie te escaleren. Gelukkig kwam net op dat moment de politie aan, anders had ze zeker slaag gekregen.”

Aelbrecht ziet de omvang van het probleem al maar toenemen. “In het begin waren ze met vijf, nu al met 40. Als de politie toekomt stuiven er twintig weg. Van tien jongeren werd gisteren uiteindelijk de identiteit gecontroleerd. Maar een pv werd niet opgesteld. Die gasten deinzen voor niks terug. Ze komen hier ook op het middenplein, wat eigenlijk privé-terrein is, en voelen zich onaantastbaar. Het gaat van kwaad naar erger. Sommige bewoners spreken zelfs al over verhuizen.”

Volgens de bewoners gaat het om Schaarbeekse jongeren die massaal naar Vilvoorde komen afgezakt. “We blijven dit aanklagen en melden bij de politie. Niet omdat het Marokkanen, Turken of Chinezen zijn maar omdat het gewoon verboden is en gevaarlijk. Als er eentje verdrinkt is het te laat. Als er zo’n grote boot passeert dan kan die schroef iemand meezuigen. En er zijn nog heel wat andere gevaren. Dit kanaal is niet geschikt om in te zwemmen, punt. Maar we vrezen dat de jongeren ook de komende dagen gaan blijven terugkomen als er niet afdoende tegen wordt opgetreden.”

De politie bevestigt dat er dagelijks moet uitgerukt worden naar het kanaal. “Al sinds een week komt er minstens één keer een melding van jongeren die aan het zwemmen zijn”, zegt woordvoerster Catherine Bodet van de politiezone VIMA. “Het zijn minderjarigen tussen 15 en 19 jaar. Als we ze aantreffen wijzen we er op dat ze een gevaarlijk spel spelen dat bovendien verboden is. De volgende stap zijn boetes maar dat is niet evident want dan moet je hun identiteit herhaaldelijk kunnen vaststellen. Vaak komen we ook te laat en zijn de jongeren al verdwenen omdat er andere zaken voorrang krijgen. Onze overlastpatrouille is op de hoogte en passeert geregeld op die plek maar we kunnen nu eenmaal geen permanent toezicht gaan houden.”

Volgens de bewoners zouden de jongeren ook binnengedrongen zijn in een aangemeerde boot van Rivertours en ook geld gestolen hebben. Rivertours bevestigt dat er een poging tot inbraak is geweest en er een ruit is opengebroken maar er werd niets gestolen. Of de jongeren er iets mee te maken hebben is niet bevestigd, al blijkt uit foto’s wel dat de jongeren geregeld al eens op de boot klimmen.

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) spreekt van een ‘plaag van hartje Brussel tot in Willebroek’. “Overal voelen jongeren zich na de examens en door het warme weer geroepen om afkoeling te zoeken. Het is echter niet goed te praten. We blijven consequent de boodschap doorgegeven dat het niet mag maar als het blijft duren zal het niet bij sensibiliseren blijven. Dan zullen er effectief GAS-boetes worden uitgeschreven. Ik zou de beheerder van het kanaal, de Vlaamse Waterweg, ook willen oproepen om borden te plaatsen waarop staat dat het verboden is om te zwemmen. Die vind je vandaag nergens terug.”