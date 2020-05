Jongeren 1001 Schakels helpen mee met take-away iftar-maaltijden Margo Koekoekx

14 mei 2020

16u48 0 Vilvoorde Elke woensdag helpen een zestal jongeren van 1001 Schakels samen met twee begeleiders Iftar-maaltijden te bereiden in de Moskee van Vilvoorde. Elke dag worden daar ongeveer 50 pakketten klaargemaakt voor minderbedeelden die al dan niet meedoen aan de ramadan. De pakketten zien er alvast heel smakelijk uit.

Voor het goede doel steken enkele jongeren de handen uit te mouwen om samen met de Moskee 50 maaltijden te voorzien voor wie het minder breed heeft. Iftar is de maaltijd die je in normale omstandigheden in familiale kring na zonsondergang nuttigt tijdens de ramadan. Door corona is het nu binnen het gezin. “De Moskee voorziet die maaltijden elke dag en elke woensdag gaan enkele van onze jongeren meehelpen. Vorige week was het de eerste keer en volgende week zal het de laatste zijn. Er zouden er wel meer willen helpen, maar we moeten zien dat we de maatregelen kunnen respecteren. Het zijn er dus telkens een zestal, samen met twee begeleiders”, vertelt Fatima El Grandi.

1001 Schakels is een burgerinitiatief dat een inclusieve samenleving voor ogen heeft. Zij organiseren tal van activiteiten, van een kinderkoor tot huiswerkbegeleiding, ook poëzie komt aan bod. Verbinding en creativiteit staat voorop. Veel van hun activiteiten gaan nu door via WhatsApp en zelfs het kinderkoor repeteert nog virtueel.