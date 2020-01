Jongere betrapt met boksijzer ‘dat hij nét daarvoor op grond had zien liggen’ WHW

02 januari 2020

15u51 0 Vilvoorde Een twintiger uit Vilvoorde riskeert een werkstraf voor verboden wapenbezit. Bij een controle troffen agenten een Amerikaans boksijzer aan in zijn handtasje.

Agenten besloten op 24 juni een groepje jongeren in het centrum te controleren omdat er een cannabisgeur rondom hen hing. Drugs vonden ze niet maar een van hen bleek wel een boksijzer in zijn handtasje te hebben. “Ik had die net daarvoor zien liggen op de grond”, klonk het tegen de rechter, “ik had het dan maar opgeraapt en weggestoken; Ik wilde niemand daarmee verwonden hoor.” De man kreeg een minnelijke schikking van 350 euro voorgeschoteld maar betaalde die niet. Daarom werd hij gedagvaard; Het parket vorderde nu een werkstraf. De verdediging verzocht om de opschorting; Uitspraak op 30 januari.