Jongeman verschijnt voor rechter...en gaat meteen opnieuw in de fout WHW

18 juni 2019

14u49 0 Vilvoorde Een 20-jarige man uit Vilvoorde riskeert 15 maanden cel voor twee diefstallen bij zijn eigen werkgever. Opvallend: een dag voor een van de twee diefstallen verscheen hij voor de rechter in een oplichtingszaak. Het feit dat hij werk had, werd toen als argument naar voren geschoven om hem niet naar de cel te sturen.

Op 22 januari bood de man zich aan in het Brusselse justitiepaleis. Hij had gefungeerd als een zogenaamde muilezel. Op Instagram had een onbekende hem een voorstel gedaan om ‘snel geld te verdienen’. Hij moest een bankrekening openen en vervolgens de sommen geld die hierop verschenen doorstorten naar een ander rekeningnummer. Via zijn rekening werd zo 16.425 euro ‘geparkeerd’ van een oudere man die door de bende in de val was gelokt. Het slachtoffer had zijn bankgegevens via mail doorgegeven aan de oplichters terwijl hij dacht dat de bank zelf er om had gevraagd. De jongeman gaf toe ‘een stommiteit’ begaan te hebben. Zijn advocaat had vervolgens alles uit de kast gehaald om hem een celstraf te besparen. “Hij zat toen in een slechte periode, maar is nu op het rechte pad. Hij heeft nu werk en wil dit niet verliezen”, klonk het. Het parket was aanvankelijk van plan om een jaar cel te vorderen maar zwakte dit -door de goede voornemens van de jongeman- af naar een werkstraf. Deze kreeg hij uiteindelijk ook.

Twee diefstallen

Mooie woorden met bitter weinig waarheid in, bleek een dag later. De man, die inderdaad bij de Mediamarkt in Machelen werkte, had er immers niets anders op gevonden dan de dag na zijn rechtszaak op het einde van zijn shift naar buiten te wandelen met een Apple Watch. Een oplettende bewakingsagent besloot hem te fouilleren toen hij naar buiten wandelde en vond het peperdure toestel (marktwaarde 460 euro). Bovendien bleek hij enkele weken eerder, op 8 januari, al een iPhone gestolen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de procureur niet te spreken was over het gedrag van de jongeman. “Op de vorige zitting heeft hij mij en de rechter misleid met zijn mooie praatjes. Hij kreeg een tweede kans en dan dit. Ik geef toe dan ook gepikeerd te zijn. Het wordt tijd dat deze man wat tijd doorbrengt in de cel. Daarom vorder ik een gevangenisstraf van 15 maanden.” Deze keer kon de man de procureur en de rechter niet meer beïnvloeden. Hij kwam immers (uit schaamte?) niet opdagen voor zijn zaak. Uitspraak op 18 september.