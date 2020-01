Jongeman van 21 vermist na nieuwjaarsfuif in Kruitfabriek Vilvoorde Margo Koekoekx

01 januari 2020

17u44 188 Vilvoorde De politie is op zoek naar F.V., een 21-jarige jongeman die niet is thuisgekomen nadat hij met vrienden Nieuwjaar ging vieren in De Kruitfabriek.

Politie en speurhond gaan de kade van de Steenkaai in Vilvoorde af. Tot nu toe zonder enig resultaat. “Hopelijk ligt hij gewoon ergens zijn roes uit te slapen en vinden ze hem snel terug”, laten de uitbaters van De Kruitfabriek weten. “We denken te weten om wie het gaat. Als ze het aan de bonnetjeskassa op de juiste persoon hebben zou hij rond twee of drie uur naar buiten zijn gegaan.” We vernamen uit goede bron dat de vrienden met wie hij naar de Kruitfabriek trok geen idee hebben waar hij is.

Op vraag van zijn vader geven we geen naam of foto mee. “Nu is dat nog niet aan de orde. Al wordt de kans dat hij nu nog ergens op iemand z’n zetel wakker wordt wel kleiner”, aldus de vader van F.V..

Bij valavond zijn een negental personen, waarschijnlijk familie en vrienden, mee op zoek aan de Kruitfabriek in de hoop hem te vinden.