Jongeman trapt vrouw tegen de borst aan tankstation: “Ze veranderde van rijstrook zonder richtingaanwijzer” WHW

26 september 2019

15u25 0 Vilvoorde Een Vilvoordse twintiger riskeert 6 maanden cel voor een geval van verkeersagressie. Daarnaast hangt hem een gevangenisstraf van 2 maanden boven het hoofd voor het dealen van cannabis.

Op 20 mei kreeg de jongeman het aan de stok met de bestuurster van een andere wagen. “Ze veranderde van rijstrook zonder haar richtingaanwijzer en had dan nog het lef om zelf een handgebaar te maken”, deed hij zijn verhaal tegen de politie. Even later kwam hij de bewuste vrouw en haar vriendin tegen aan een tankstation. “Ze keek me kwaad aan en daagde me uit. Dan heb ik haar in het Arabisch een hoer genoemd. Meer niet”, vervolgde hij. Het slachtoffer en haar vriendin, die nota bene vergezeld waren van twee jonge kinderen, vertelden een heel ander verhaal. Volgens hen ging hij op de parking plots als een razende tekeer en gaf hij een van hen een rake schop in de borststreek. Erger werd voorkomen omdat enkele vrienden hem in bedwang konden houden. Een getuige bevestigde dit relaas waardoor het parket de feiten bewezen achtte. Hiervoor werd 6 maanden cel, waarvan en deel met probatie-uitstel gevorderd. Als probatievoorwaarde werd een cursus agressiebeheersing voorgesteld.

Cannabis

Hier bleef het echter niet bij. De opgeroepen politie kwam ter plaatse en vond 5 gram cannabis en 380 euro cash geld bij de man. Genoeg om hem te verdenken van te dealen. Daarom werd een huiszoeking gedaan, waar nog een hoeveelheid cannabis, cash geld en een precisieweegschaal aangetroffen werden. Voor deze feiten hangt hem 2 maanden cel boven het hoofd. De verdediging vraagt om de opschorting gezien zijn jonge leeftijd en het feit dat hij werk zoekt. Uitspraak op 24 oktober.