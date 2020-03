Jongeman steekt twee wagens in brand: “ik kon daar toch niets uit stelen” Wouter Hertogs

04 maart 2020

12u29 0 Vilvoorde Een twintiger uit Neder-over-Heembeek riskeert een werkstraf van 200 uur voor het in brand steken van twee wagens. “Ik ging toen door een moeilijke periode na het overlijden van mijn tweelingbroer”, klonk het, “in de bewuste wagens kon ik niets stelen en daarom stak ik ze in brand.”

In de nacht van 24 op 25 mei 2019 gingen in Vilvoorde twee wagens in de vlammen op. De lokale politie had niet meteen een spoor naar de dader maar korte tijd later ging de twintiger zichzelf aangeven. Hij verklaarde dat hij in geldnood zat en eerst geprobeerd had in te breken in vier wagens. Toen hij daar helemaal niets aan buit vond, had hij uit frustratie twee wagens in brand gestoken. Het parket vorderde een werkstraf van 200 uur terwijl de verdediging pleitte voor een autonome probatiestraf. “Mijn cliënt ging op dat moment door een moeilijke periode na het overlijden van zijn tweelingbroer”, klonk het. “De feiten waren ook meer een schreeuw om hulp. De onderzoeksrechter en de raadkamer hebben dat goed begrepen en hem vrijgelaten, op voorwaarde dat hij psychologische begeleiding zocht. Die volgt hij intussen nog steeds, en hij heeft sinds kort ook werk gevonden.” Uitspraak op 1 april.