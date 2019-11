Jongeman die vader wurgde blijft in cel WHW

17u40 0 Vilvoorde Christian M., de 25-jarige man uit Vilvoorde die vrijdag zijn vader ombracht, blijft nog zeker een maand in de cel. De Brusselse raadkamer bevestigde zijn aanhouding.

Vrijdagnamiddag had de 25-jarige man zichzelf aangegeven bij de politie in Brussel, met de melding dat hij zijn vader Antoine had vermoord. De lokale politie was daarop ter plaatse gegaan en had het lijk van de 58-jarige man aangetroffen. In zijn verhoor had de jongeman bekend dat hij zijn vader had gewurgd, wat ook bevestigd werd door de autopsie. Volgens gerechtelijke bronnen zou de jongeman zijn vader naar de kelder gelokt hebben door te zeggen dat daar een lek was. Daar zou Christian zijn vader eerst een messteek hebben toegebracht en vervolgens gewurgd hebben. Daarbij vielen ook klappen, omdat de 58-jarige Antoine zich verzette. Uiteindelijk drukte Christian nog een drietal minuten lang een kussen tegen het hoofd van zijn vader.

Aanleiding voor de feiten zou de haat zijn die Christian voor zijn vader voelde sinds hij 12 jaar oud was, maar waarom de jongeman zijn vader haatte, is niet duidelijk. Wel werd hij een vijftal jaar geleden gecolloqueerd omwille van een bipolaire stoornis. Hij kreeg daarvoor medicatie maar zou die sinds enkele maanden niet meer nemen. De onderzoeksrechter plaatste de twintiger zaterdag onder aanhoudingsbevel voor moord. Deze aanhouding werd nu bevestigd.