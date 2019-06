Jongeman die twee keer treinbegeleiders aanviel moet niet naar de cel WHW

25 juni 2019

19u50 0 Vilvoorde Een 22-jarige jongeman uit Vilvoorde is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel nadat hij tot twee maal toe treinbegeleiders aanviel in het station van Vilvoorde. Eén van de begeleiders hield aan het incident blijvende letsels over.

Met het vonnis kwam de jongeman nog goed weg. Eerder had het parket nog een effectieve gevangenisstraf van 15 maanden gevorderd. In beide situaties had hij geen geldig vervoersbewijs, en het NMBS-personeel had hem daarop aangesproken.

Het eerste incident vond op 26 juni 2016 plaats, toen de jongeman op het perron in Vilvoorde plots een treinbegeleider in het gezicht sloeg. De aanleiding was onduidelijk tot bleek dat hij door een andere treinbegeleider uit de trein was gezet omdat hij geen geldig vervoersbewijs had. Omdat het om een eerste incident ging, werd er strafbemiddeling opgestart maar terwijl die bemiddeling nog bezig was, vond er op 19 september 2017 een nieuw incident plaats. Ditmaal had de man een kopstoot uitgedeeld aan een treinbegeleider die hem wilde controleren en was hij op de vuist gegaan met die man en met één van diens collega’s. Daarbij had hij één van de slachtoffers gewurgd, en verschillende kniestoten, slagen en trappen uitgedeeld. De agressie was zo hevig dat de treinbegeleiders moesten schuilen bij de treinbestuurder tot de politie ter plaatse kwam.

De jongeman minimaliseerde de feiten. “Bij het eerste incident heb ik enkel een duw gegeven. Bij het andere incident probeerde ik mijn abonnement dat door één van de treinbegeleiders in beslag was genomen, terug te krijgen”, klonk het tegen de rechter. Deze geloofde hem niet maa besloot wel rekening te houden met zijn jonge leeftijd. Daarom werd de straf met uitstel uitgesproken.