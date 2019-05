Jonge Vietnamese meisjes leven en werken in slechte omstandigheden: Hans Bonte sluit nagelstudio Inspectie brengt mensenhandel bij Fashion Nails aan het licht Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

23 mei 2019

19u49 14 Vilvoorde Vilvoords burgemeester Hans Bonte heeft donderdagochtend nagelstudio Fashion Nails in de Leuvensestraat verzegeld. Uit onderzoek bleek immers dat er jonge Vietnamese meisjes uitgebuit werden. Ze werden niet alleen onderbetaald, maar leefden er ook in erbarmelijke omstandigheden. Volgens Bonte is er een link met Brusselse nagelstudio’s. Hij roept het parket op om grote kuis te houden.

Cafés, een waterpijpbar, een handelszaak in tweedehandswagens en een afvalverwerkingsbedrijf: allemaal werden ze de voorbije jaren al verzegeld door Hans Bonte (sp.a). Sinds donderdagochtend mag de Vilvoordse burgemeester nog iets aan dat lijstje toevoegen. In de Leuvensestraat – dé winkelstraat in de Zennestad - werd nagelstudio Fashion Nails immers met onmiddellijke ingang gesloten. “Na herhaaldelijke controles van de inspectie en de politie bleek namelijk dat er heel wat jonge Vietnamese meisjes uitgebuit worden”, aldus Bonte. “Tijdens de hoorzitting met de uitbater, het personeel en de eigenaar werden verschillende tegenstrijdigheden verteld. Omdat bleek dat het om een ernstige vorm van mensenhandel ging, heb ik beslist om de zaak met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd te verzegelen.”

Chemische producten

Volgens de Vilvoordse burgemeester werden de jonge meisjes, waarvan nog onduidelijk is of ze minder- dan wel meerderjarig zijn, er niet alleen onderbetaald, maar leefden ze er ook in erbarmelijke omstandigheden. “Tijdens de inspectie werden verschillende inbreuken vastgesteld. Zo werkten de meisjes voor een hongerloon en moesten ze er overnachten tussen de chemische producten, wat niet verantwoord is”, klinkt het. “Bovendien liepen er ook zeer jonge kinderen rond. Om de meisjes te kunnen verhoren, moesten we een Vietnamese tolk inschakelen. Zelf spraken ze namelijk geen woord Nederlands, Frans of Engels. De opeenstapeling van inbreuken liet een verdere uitbating van de zaak niet meer toe.”

Kanaalplan

De feiten kwamen aan het licht in het kader van het Kanaalplan, waarbij verschillende handelszaken grondig onderzocht worden. Of er momenteel al mensen opgepakt zijn, is nog niet duidelijk. Bonte heeft het parket gevraagd om een onderzoek te starten. “Mensenhandel in nagelstudio’s is een fenomeen dat de laatste tijd de kop op steekt”, weet de sp.a’er. “Uit onderzoek blijkt namelijk dat de nagelstudio in Vilvoorde een link heeft met soortgelijke handelszaken die de laatste maanden als paddenstoelen uit de grond kwam geschoten rond de Beurs in Brussel. Ik heb het parket dan ook gevraagd om grondige controles uit te voeren in nagelstudio’s in de hoofdstad, maar ook in de ruimere regio rond Brussel zodat nog meer meisjes uit hun penibele situatie gered kunnen worden. Ook in onze stad zullen dergelijke handelszaken in de toekomst grondig gecontroleerd worden.”