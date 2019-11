Jonge kracht Tine Paredis (CD&V) neemt schepensjerp half jaar eerder over van Peter Van Kemseke Margo Koekoekx

27 november 2019

15u12 0 Vilvoorde Afgelopen maandag overhandigde Peter Van Kemseke (48, CD&V) zijn sjerp van Vilvoordse schepen aan Tine Paredis (27). Zij legde tijdens de gemeenteraad haar eed af en is vanaf heden schepen van Klimaat, Wonen, Digitalisering en Toerisme. De meesten zullen haar herkennen als één van de twee drijvende krachten achter het Vilvoordse gerstenat Pjeirefretter, ze zal nu ook op politiek vlak meer op de voorgrond komen. De lancering van de gloednieuwe app van de stad Vilvoorde zal een van haar eerste werkpunten zijn.

Als we Tine Paredis spreken, heeft ze haar intrek genomen in het stadhuis. Ze heeft zich geïnstalleerd in het kantoor van haar voorganger en neemt zijn takenpakket over. Paredis is klaar voor een drukke periode.

Ze rolde de politiek binnen nadat haar papa Bart Paredis in de Vilvoordse gemeenteraad zat vanaf 2012 en wil nu zélf Vilvoorde mee in de goede richting duwen. Zo komt er binnenkort de stadsapplicatie aan, wil ze duurzaamheid bij woningen ook aanprijzen bij mensen met minder budget én gaat ze samen met haar colléga’s het jaarlijkse Waterfeest in een nieuw jasje steken.

Stadsapplicatie

Het eerste grote project onder haar vleugels zal de stadsapp zijn. “Die komt er begin 2020 aan. Mensen die de app downloaden zullen push-berichten ontvangen met informatie waar wegenwerken plaatsvinden, maar ze zullen er ook digitaal hun afspraak kunnen maken bij de verschillende stadsdiensten."

Haar jonge leeftijd ziet Paredis allesbehalve als een struikelblok. “In mijn geval is mijn leeftijd mijn sterkte. Ik ben opgegroeid in een digitale wereld en met een bewustheid voor milieu.”

Toerisme zal voor haar de grootste uitdaging worden. “Zelf vind ik toerisme misschien het leukst maar het budget is beperkt. Dat belooft dus de grootste uitdaging te worden, al hebben we wel plannen natuurlijk”, vertelt Paredis. “We beschikken over 13 bestaande gegidste wandelingen in Vilvoorde en willen die graag als pakket aanbieden in de toekomst. De wandelingen zullen in de toekomst aangeboden worden met een culinaire ervaring. We staan bekend als de Pjeirefretters en moeten die naam toch eer aandoen”, gaat ze verder. Daarnaast wil ze ook het Waterfeest, dat elk jaar plaats vindt in de lente, in een nieuw jasje steken. Het is een punt dat meteen in haar eerste week als schepen op het agenda staat. Donderdag gaan ze erover brainstormen.

Drempel verlagen

Wat duurzaamheid betreft, wil Paredis de drempel voor mensen die het minder breed hebben verlagen. “Onze woon+bus gaat actief naar de mensen toe om hen te informeren. Mensen die het minder breed hebben, zullen baat hebben met de duurzaamheidstips die onze medewerkers hen kunnen geven. Zij zijn nu onze belangrijkste doelgroep.”

Vroegtijdig vertrek

Van begin af aan stond vast dat Peter Van Kemseke zijn sjerp zou doorgeven aan Tine Paredis. Al was dat oorspronkelijk een plan voor juni 2020. Het vertrek van Van Kemseke werd vervroegd doordat zich een opportuniteit voordeed in zijn carrière als diplomaat.

Nu het meerjarenplan rond is en Tine reeds enkele weken kon meelopen met hem tijdens vergaderingen, was de tijd rijp om de overdracht door te voeren. “Samen met en dankzij de collega’s van de andere partijen heb ik op korte tijd heel wat kunnen opstarten. We haalden Europese subsidies binnen om een ambitieus klimaatplan uit te werken. Voor de renovatie van gebouwen zijn we een versnelling hoger geschakeld, en we hebben initiatieven om mensen die het financieel moeilijker hebben daar actief bij te begeleiden. Wat misschien nog het meest voldoening geeft: CD&V Vilvoorde staat er weer. Ik ben er zeker van dat het een kweekvijver kan worden van nieuw politiek talent dat nu alle kansen moet krijgen”, laat Van Kemseke weten.

Vader op dochter

In 2012 zat vader Bart Paredis in de gemeenteraad en vanaf toen groeide haar interesse in de politiek. “Toen ik studeerde kreeg ik vaak verontwaardigde reacties als ik zei dat ik in Vilvoorde woonde. “Met al die syriëstrijders enzo?” klonk het geregeld, onbegrijpelijk!” zegt Tine. “Vilvoorde heeft veel te bieden en ik wil mee dat imago veranderen naar de buitenwereld toe. Je kan hier uit gaan, lekker eten, we hebben een winkelstraat,... Het is hier al goed en ik wil dat nog meer zien heropleven. Jonge mensen mogen geen reden meer hebben om naar Mechelen te trekken.”

Voor Tine staat een drukke periode voor de deur. Vrijdag 29 november gaat de pop-up winkel van Pjeirefretter open in de Leuvensestraat en stelt ze samen met (zaken)partner Jens Leen hun nieuw winterbier PJF Cacao voor. Alle hens aan dek dus.