Jong CD&V legt witte rozen op vergeten graven Margo Koekoekx

04 november 2019

16u35 2 Vilvoorde Op 3 november deden enkele leden van Jong CD&V hun ronde op het Grote kerkhof van Vilvoorde aan de Mechelsesteenweg. Daar legden ze zo’n 50 witte rozen neer op vergeten graven.

“Op verschillende plaatsen in het land werd dit soort acties al eens gedaan, maar in Vilvoorde was dit nog niet het geval”, zegt Lieve Dangreau, voorzitter van Jong CD&V Vilvoorde. “Tijdens onze actie werd al gauw duidelijk dat heel wat graven vergeten zijn, zeer spijtig om te zien. Een respectvolle samenleving draagt ook zorg voor de overleden inwoners.” Het werd al snel duidelijk dat ze heel wat rozen te kort zouden komen en dan hebben ze enkel nog maar de grote begraafplaats bezocht. “We houden natuurlijk wel in het achterhoofd dat de familie soms te ver woont of dat er zelfs geen familie meer is, dan hebben we op deze manier die graven toch ook opgefleurd”, besluit Lieve.

Opruimactie

Vorig jaar hielden ze ook een opruimactie. “De stadsdiensten doen dan onderhoud op de graven en ruimen ongetwijfeld al veel rommel op. Toch lagen er in het weekend van 1 november alweer flesjes, blikjes en ander afval. Dat zou nergens mogen, maar toch zeker niet op een kerkhof dat dan nog recent onderhouden werd.”