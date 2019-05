Jo De Ro (Open Vld) na zes jaar niet meer in parlement: “Hoe gaan we nu de nodige centen vanuit

Vlaanderen naar onze stad krijgen?” Dimitri Berlanger

27 mei 2019

10u44 5 Vilvoorde Vilvoords schepen Jo De Ro (Open Vld) verdwijnt na zes jaar uit het Vlaams Parlement. Hij werd vanop de vierde plek niet verkozen ondanks 7.266 stemmen achter zijn naam.

“De ontgoocheling is groot maar dat is normaal als je ergens je hart en ziel insteekt”, reageert hij ‘the day after’. “Die vierde plek was op voorhand niet onmogelijk, maar we zijn nu eenmaal een zetel kwijtgespeeld als partij.”

Los van zijn eigen persoon vindt De Ro zijn niet-verkiezing ook problematisch voor Vilvoorde en de hele regio. “We gaan geen vertegenwoordiger meer hebben in het Vlaams Parlement. Ik had mijn campagne opgehangen aan de echte noden in onze streek. Ik zal als schepen mijn stem gebruiken om die te blijven aankaarten in onze partij, maar dat wordt uiteraard veel moeilijker. De hamvraag wordt nu hoe we de nodige centen naar onze stad gaan krijgen op het vlak onderwijs, politie, enzovoort. Jan Laeremans (verkozene uit Grimbergen voor Vlaams Belang, red.) zal vanuit de oppositie geen scholen kunnen bouwen...”

Focus op schepenambt

De Ro gaat zich nu noodgedwongen volledig focussen op zijn schepenambt. “Maar eerst ga ik na een slopende campagne even het hoofd leegmaken. Niets beter daarvoor dan de fiets. Ik trek met mijn zoon later deze week naar de Vogezen.”