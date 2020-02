Jo De Ro is binnenkort kersverse directeur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering MKV

18 februari 2020

17u30 0 Vilvoorde Jo De Ro (Open Vld) is vanaf midden maart 2020 de nieuwe algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Daarnaast is hij schepen voor Onderwijs in de stad Vilvoorde en was hij eerder Vlaams parlementslid als lid van de commissies onderwijs en radicalisering.

Daarmee timmert hij verder aan een uitdagende weg. Zo is het correct doorverwijzen van inburgeraars naar aangepaste educatie, doorverwijzing naar de arbeidsmarkt, maatschappelijke oriëntatie en het uitbouwen van een participatietraject grof omschreven het takenpakket van het agentschap van Integratie en Inburgering. “Dat participatietraject is nieuw en daar gaan we volop op inzetten. Daarnaast bouwen we onze expertise uit en blijven we die delen met de gemeenten.”

De Raad van Bestuur is tevreden om Jo De Ro te mogen verwelkomen en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking. Roel Verhaert, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Jo De Ro werd gekozen omwille van zijn vertrouwdheid met overheidsmanagement, affiniteit m.b.t. integratie en inburgering en zijn ervaring op het vlak van samenwerken op federaal, Vlaams en lokaal niveau. Vooral dat laatste komt het Agentschap ten goede aangezien de lokale besturen een zeer belangrijke partner en doelgroep zijn.”

Jo De Ro: “De maatschappelijke impact van het werk van het Agentschap naar inburgeraars én lokale besturen, is moeilijk te onderschatten. De ambities van de Vlaamse Regering en de minister van Samenleven naar het Agentschap zijn terecht hoog. Ik kijk ernaar uit om samen met het personeel, de Raad van Bestuur, de collega-agentschappen en de Vlaamse Regering deze ambities waar te maken.”