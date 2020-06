Jeugdhuis Far heropent vanaf 1 juli Margo Koekoekx

28 juni 2020

18u23 12 Vilvoorde Vanaf 1 juli kan je weer terecht bij jeugdhuis Far in Vilvoorde. Ze besloten daar ondanks de versoepelingen van eerder toch de kat wat uit de boom te kijken. Nu voelen ze zich klaar om er weer tegenaan te gaan.

Wie zin heeft in wat gezellig gezelschap of een verfrissend drankje kan er op woensdagen tussen 20 uur en 23 uur terecht en op vrijdagen van 20 uur tot maximaal 1 uur. Aanstaande vrijdag 3 juli is het trouwens oud-leden tap avond. Maar nieuwe gezichten zijn even welkom.