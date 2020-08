Jeugddienst Vilvoorde blikt tevreden terug op zomerkampen Margo Koekoekx

31 augustus 2020

17u30 0 Vilvoorde Jakke Meysmans van de jeugddienst in Vilvoorde blikt tevreden terug op de zomer. Zes jeugdbewegingen zetten hun beste beentje voor. Elk organiseerde een coronaproof kamp na maanden verplichte rust. Onverwachte dance battles en de kookploeg die plots weer voor de groep staat, het zijn maar een paar van de vele leuke momenten.

Meer dan 600 jongeren gaan elke week naar hun jeugdbeweging in Vilvoorde. Ze brengen er hun vrije tijd door en maken er vrienden voor het leven. Jeugdbewegingen bieden het hele jaar rond een werking aan voor kinderen en jongeren, met het zomerkamp als hoogtepunt! En dat was dit jaar niet anders, maar toch anders. De jongeren voorzagen in tal van maatregelen en deden hun uiterste best om de kinderen toch nog een leuk kamp te bezorgen.

Jakke Meysmans, voorzitter van de jeugdraad is blij dat zes jeugdbewegingen alles in het werk stelden om het kamp door te laten gaan: “In essentie veranderde het doel of de opzet van het kamp niet, al waren er door corona wel veel regels waaraan iedereen zich moest houden. Voor vele kinderen en jongeren was het een fijn weerzien na maanden isolement.”

Twee jeugdbewegingen moesten noodgedwongen op de laatste knip een nieuwe kampplaats zoeken. De maatregelen brachten toch ook leuke momenten met zich mee. Bij de Scouts en Gidsen Vilvoorde brak op een avond een heuse bubbel dance-battle uit. “Zowel Kabouter Plop als de bekendste TikTok-liedjes passeerden de revue. Een top moment voor iedereen!”