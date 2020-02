Jeugdafdeling toneelkring De Violier brengt Circus Paspartout Schrijvers Kristof Nannan en Sander Van Keer zagen hun eerste eigen stuk op de planken Margo Koekoekx

09 februari 2020

07u20 0 Vilvoorde Sander van Keer (26) en Kristof Nannan (47) zagen voor het eerst hun eigen werk op de planken vertolkt door een toneelgroep. Ze kregen twee jaar geleden het idee om samen zelf een stuk te schrijven en te regisseren. Dit weekend was het dan zover. “Ja, we waren twee stresskippen, maar hadden alle vertrouwen in de spelers en ze hebben dat goed gedaan”, zegt Sander tevreden.

26 spelers van de jeugdafdeling zetten het eerste stuk van Sander en Kristof neer op de planken van CC Het Bolwerk in Vilvoorde. Het stuk ging over circusdirecteur Rodolfo Paspartout die de fakkel doorgeeft aan zijn zoon Toni. Die laatste moet vanaf dan de leiding nemen over de knotsgekke bende afkomstig uit alle hoeken van de wereld: India, Italië, Spanje, en zelfs Limburg. Maar na een tijdje gebeuren er vreemde dingen...

Het publiek was in elk geval enthousiast. Hier en daar waren nog wat plekjes vrij maar de zaal zat zo goed als vol.

Ideeën projecteren

Het duo ging anderhalf jaar geleden op weekend in Wallonië en broedde daar op drie verschillende ideeën. “Daarmee zijn we dan naar onze toneelgroep gestapt en het idee rond het circus werd gekozen. Vervolgens deden we er een jaar over om het uit te schrijven en sinds oktober 2019 zijn we bezig met de repetities”, aldus Sander Van Keer. “Het moeilijkst van al was het overbrengen van onze ideeën naar de kinderen. Wij hebben het op een bepaalde manier in ons hoofd, maar kinderen hebben ook hun eigen fantasie en zien dat meteen levendig op hun manier. Dat is natuurlijk normaal, maar dat maakte het wel een uitdaging om ons idee dan zo goed mogelijk naar hen over te brengen.”

Stress en trots

Hoewel ze zelf al jaren op de planken staan: Sander 18 jaar en Kristoff al 30 jaar, was het een stress van jewelste om hun eigen stuk te zien brengen. “Ik had heel veel stress. Niet dat we geen vertrouwen hadden in de spelers of zo, integendeel. Maar het is allemaal nieuw, spannend en je hebt het niet in de hand. De opluchting was groot, ze hebben dat super gedaan! Voor de tweede voorstelling op zondag ga ik weer zenuwachtig worden maar ik weet nu dat het goed komt”, zegt Sander opgelucht en trots.

Ook bij voorzitter Koen Leys hoor je de trots in zijn stem: “Ik ben echt fier op wat ze hier hebben neergezet.”