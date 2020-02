Jeugdafdeling K.T. De Violier legt laatste hand aan voorbereidingen Circus Paspartout MKV

05 februari 2020

16u43 7

Bij K.T. De Violier leggen ze de laatste hand aan de voorbereidingen van voorstelling Circus Paspartout. Het stuk dat gespeeld wordt door de jeugdafdeling werd ook geschreven door eigen leden. Kristof Nannan en Sander Van Keer namen zowel het schrijven van het stuk als de regie voor hun rekening.

Circus Paspartout is een interactieve kindermusical geworden voor jong en oud en gaat over het reilen en zeilen van een knotsgekke circusbende. Er zijn nog tickets beschikbaar voor beide voorstellingen aanstaande zaterdag 8 en zondag 9 februari.

Meer informatie is te vinden op hun website.