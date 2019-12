Jeroen Bergers blijft voorzitter van Jong N-VA MKV

24 december 2019

17u11 0 Vilvoorde Jeroen Bergers (19) is afgelopen weekend herverkozen tot voorzitter van Jong N-VA Vilvoorde.

Jeroen Bergers werd herkozen als voorzitter en belooft alvast het vuur aan de schenen van de meerderheid te leggen. Yoachim Nicolas Pieders is de nieuwe penningmeester van dienst en Stijn Bergers is vanaf nu de nieuwe secretaris. Het volledige dagelijks bestuur van Jong N-VA Vilvoorde kon op unanieme steun van de leden rekenen.

Bergers kwam ruim een jaar geleden nog in het oog van de storm te staan nadat hij opgedoken was in de Pano-reportage over de rechts-radicale beweging Schild & Vrienden. Bergers, die toen even overwoog om uit de politiek te stappen, distantieerde zich van de beweging en kreeg de steun van de lokale afdeling van N-VA Vilvoorde. Ook nu kreeg hij een meerderheid achter zich.