Jaarmarkt levendig houden doe je met #ikbenjaarmarktVilvoorde Margo Koekoekx

30 april 2020

17u47 0 Vilvoorde De allereerste jaarmarkt viel op 18 april 1853. 167jaar geleden. Toch zou het dit jaar slechts de 158ste editie worden. Het is dus niet voor het eerst in de geschiedenis dat deze geliefde traditie moet wijken. Stad Vilvoorde eert op een moderne manier.



Uit het oog is niet uit het hart. Ook al zal het nu geen sociaal gebeuren zijn, De stad eert de Vilvoordse de jaarmarkt nu met een filmpje en #ikbenjaarmarktvilvoorde.

Niet alleen de bezoekers, standhouders en foorkramers vinden het enorm jammer. Ook de pjeirefretters moeten na 19 jaar opnieuw afstand nemen van het jaarlijkse volksfeest. In het filmpje komen onder meer het stadsbestuur, het Jaarmarktcomité, de jury van de landbouwprijskampen, de stadsdiensten, kermisuitbaters, verenigingen, horeca en landbouwers komen aan bod. Zij lanceren #ikbenjaarmarktVilvoorde.

“We roepen iedereen ook op om zijn of haar Jaarmarkt te delen via filmpjes of foto’s met de #ikbenjaarmarktVilvoorde op Facebook of Instagram.” aldus schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati.

Verder vindt voorzitter van het Jaarmarktcomité Johan Serkeyn het erg jammer. Hij en zijn team proberen zoveel mogelijk van de voorbereidingen te verschuiven naar volgend jaar. “Er was al heel veel tijd en werk in de voorbereidingen gekropen maar we moeten ons aan de gezondheidsvoorschriften houden en thuis blijven. We hopen met dit filmpje toch een stukje Jaarmarkt bij de Vilvoordenaars te brengen” benadrukt hij.

Oorlogen en epidemieën gooien roet in eten

Eerder gooiden de twee wereldoorlogen, de sluiting van de Renaultfabriek en de mond- en klauwzeerepidemie al roet in het eten. Het coronavirus maakt dat lijstje van uitzonderingen nu wat langer.