Ish signeerde tijdens een thuismatch in Vilvoorde MKV

28 oktober 2019

07u00 0 Vilvoorde Zondagvoormiddag signeerde Ish in eigen stad. Dat deed hij ter gelegenheid van de Openboekdagen van Standaard Boekhandel op 26, 27 en 28 oktober.

Afgelopen weekend werden in heel wat Standaard Boekhandels de Openboekdagen georganiseerd. Dan worden er workshops, lezingen en signeersessies gegeven. In Vilvoorde is Ish Ait Hamou, schrijver van ‘Het moois dat we delen’ op zondagmiddag van de partij. De tweede druk van zijn vierde boek werd al aangevraagd.

Toegankelijk

Annelies Pourveur (46) en haar dochter Lore De Vos (17) waren van de partij. “We hebben Ish al vaker ontmoet. Heel aangename man! Hij is heel toegankelijk en neemt altijd de tijd voor zijn fans. Wanneer er op een beurs even tijd is of je komt hem op een rustige plaats tegen blijft hij gezellig verder kletsen. Je hebt nooit het gevoel dat het snel moet gaan. Hij vraagt ook altijd naar je naam en wat je doet. Hij toont oprecht interesse in de mensen die hem benaderen en dat geeft een fijn gevoel aan de fans”, vertellen ze.

Dochter Lana gaat het gesigneerde boek eerst lezen tijdens de pauzes die ze neemt tijdens het studeren, daarna wordt het doorgegeven aan mama Annelies. “We hebben al zijn boeken en kunnen ons gerust fans noemen”, besluiten ze.

Voor Ish is het fijn om in zijn eigen hometown te werken. “Je komt veel gezichten tegen die je herkent uit de buurt of je herkent mensen waar je al eens een babbeltje mee hebt geslagen. Dat is altijd leuk. Bovendien is het aangenaam om op een zondag na zo’n sessie snel thuis te zijn. Na een drukke en lange boekenbeurs nog de baan op moeten, dat is heel wat anders”, zegt hij lachend.