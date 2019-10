Ish palmt Kruitfabriek in met levensverhalen van inspirerende mensen SZM

13u59 0 Vilvoorde 'Ish nodigt uit' was op zaterdag 12 oktober weer dé place to be. In De Kruitfabriek kon je tussen 12 en 22 uur tal van workshops, lezingen, films en concerten gratis volgen. Als stadsambassadeur van Vilvoorde, verzamelde Ish alle verhalen die maatschappelijk van belang zijn en hem prikkelen.

Voor de tweede keer streek 'Ish nodigt uit' neer in Vilvoorde. In zijn thuisstad en waar hij nu nog steeds woont wil hij een plaats creëren waar gesprekken kunnen ontstaan over belangrijke maatschappelijke kwesties. Dat deed hij weer in De Kruitfabriek waar hij in verschillende zalen workshops, films, lezingen en concerten organiseerde. "Ik heb lang nagedacht over wat ik aan Vilvoorde zou kunnen teruggeven", zegt Ish. "Ik wou verschillende verhalen naar het publiek brengen en dat mensen geprikkeld worden op een aangename manier." Het evenement is geïnspireerd op het 'Festival van de Gelijkheid' van Curieus in Gent. Ish nodigde geëngageerde mensen uit zoals Martin Heylen, Sabrine Ingabire, Majd Khalifeh en Saïd Boumazoughe. Daarnaast zijn er filmvertoningen zoals 'Drift' of 'What happened in the tent' met nagesprekken.

Hyperdiverse stad

Ook geen onbekende aanwezige was Hans Bonte (sp.a). "In Vilvoorde zijn er 130 verschillende nationaliteiten, het is een hyperdiverse stad", zegt de burgemeester. "Ish is hier niet enkel geboren en getogen, maar is ook een soort symbool voor Vilvoorde geworden. Het is ook belangrijk om die succesverhalen een stem te geven." (SZM)