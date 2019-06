Inzet camera’s werpt vruchten af: fors minder sluikstorten en meer boetes in Incovo-gemeenten DBS

04 juni 2019

08u23 0 Vilvoorde De camera’s die intercommunale Incovo inzet in de strijd tegen sluikstorters werpen hun vruchten af. Het aantal sluikstorten in Vilvoorde, Machelen, Meise, Londerzeel en Zemst is het afgelopen jaar gedaald met een kwart en zelfs met de helft aan de glasbollen. Tegelijk werden ook een pak meer boetes uitgedeeld.

Net één jaar terug lanceerde Incovo een campagne rond sluikstorten onder het motto ‘Smile, u wordt gefilmd’. Alle glasbollen of andere sluikstortgevoelige plaatsen kregen stickers of bordjes met dit motto. Tegelijk werd de inzet van de sluikstortcamera’s geïntensifieerd.

Vorig jaar alleen kregen 65 sluikstorters een GAS-boete in de bus, dit jaar staat de teller al op meer dan 40. Sluikstorters ontvangen naast een GAS-boete ook de factuur voor de opruimkosten. Het totale bedrag voor één enkele sluikstort loopt zo al gauw op tot meer dan 500 euro. Heel wat meer dus dan de kostprijs van een afvalzak of bezoekje aan het recyclagepark.

De inspanningen van Incovo leidden tot resultaten, zo blijkt nu uit de meest recente statistieken van sluikstortopruimingen. “Aan de glasbollen is het aantal sluikstorten op één jaar tijd meer dan gehalveerd”, weet Eddy Vranckaert, de nieuwe voorzitter van Incovo. Op andere locaties is er sprake van een daling met een kwart sinds vorig jaar.

Incovo is zeer tevreden met de cijfers. “De camera’s zullen in het volgende jaar dan ook nog intensiever worden ingezet. Uit vele reacties van burgers blijkt dat de steun voor de inzet van camera’s heel hoog is. Het is belangrijk dat sluikstorters beseffen dat ze op geen enkele plek veilig zijn. Voor wie afval goed sorteert, zijn de kosten voor afvoer trouwens heel beperkt. Dat moet de boodschap zijn.”

De camera’s zijn slechts één van de instrumenten om sluikstorten te beperken. Incovo brengt ook steeds meer glasbollen ondergronds. Ook de verfraaiing van de bollen met kunstgrasveldjes blijkt effectief.

“Incovo wil in de komende zes jaar de strijd tegen sluikstorten even intensief blijven voeren. Alle sluikstorten vermijden wordt onmogelijk, maar met een daling van 50% zoals aan de glasbollen zijn we nog niet tevreden. Elke sluikstort is er één teveel. Een verder actieplan van Incovo zal in het najaar aan de gemeenten worden voorgelegd”, vervolgt Eddy Vranckaert.

Op veel kortere termijn is er een nieuwe communicatiecampagne gepland. Incovo gebruikt hiervoor echte beelden die met de sluikstortcamera werden gefilmd. “Inwoners geloven soms niet dat de sluikstortcamera echt wordt ingezet. Daarom tonen we in de nieuwe campagne een echt beeld, waarbij natuurlijk de personen onherkenbaar werden gemaakt. Onder de actiefoto van de sluikstorter komt een laatste waarschuwing: ‘Vervuiler gespot, boetes tot 500 euro’. Wie het dan nog niet begrijpt, zal het nooit leren”, aldus nog Eddy Vranckaert.