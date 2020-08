Inwoners van 8 gemeenten die verplichte coronatest moeten doen, kunnen in medisch centrum AZ Jan Portaels terecht Robby Dierickx

06 augustus 2020

16u42 0 Vilvoorde De inwoners van Vilvoorde, Meise, Grimbergen, Wemmel, Zaventem, Steenokkerzeel, Kampenhout en Machelen die een verplichte coronatest moeten laten uitvoeren, kunnen dat vanaf vrijdagochtend in het medisch centrum in AZ Jan Portaels doen. Alleen wie over een code voor een test beschikt en een afspraak maakt, is er welkom.

Mensen die terugkeren van een reis uit een oranje of rode zone, moeten zich laten testen op Covid-19. Ook wie in contact kwam met een positief geteste patiënt moet verplicht een coronatest ondergaan. Zij krijgen een code van de overheid en kunnen rechtstreeks een afspraak maken voor een test in het medisch centrum in AZ Jan Portaels. De test is volledig gratis.

Het medisch centrum is opgericht voor de inwoners van Meise, Grimbergen, Wemmel, Vilvoorde, Steenokkerzeel, Kampenhout, Machelen en Zaventem. Nu vrijdag opent het haar deuren. Vanaf dan kan iedereen er tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 15 uur terecht. Een afspraak met een vermelding van de code moet gemaakt worden via 0492/18.75.35. Patiënten die niet over een code beschikken, moeten contact opnemen met hun huisarts.

“Snel en efficiënt testen moet ons helpen om het ellendige virus onder controle te krijgen”, zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). “De meest efficiënte test is evenwel een test die niet moet gebeuren. Daarom blijft het essentieel dat iedereen zich strikt aan de coronamaatregelen houdt.”