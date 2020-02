Infosessie over discriminatie: “Iedereen moet zich kunnen thuisvoelen” MKV

17 februari 2020

15u17 1 Vilvoorde In de strijd tegen alle vormen van discriminatie organiseert stad Vilvoorde op 20 februari een infosessie in samenwerking met het interfederaal gelijke kansencentrum Unia. Schepen voor Gelijke Kansen Fatima Lamarti laat weten dat dat enorm belangrijk is in een diverse stad als Vilvoorde.

“We geven discriminatie een brede invulling”, benadrukt Lamarti. “Het gaat dus niet alleen om racisme, maar ook om discriminatie op basis van bijvoorbeeld seksuele oriëntatie, beperking of leeftijd. Op die manier willen we duidelijk maken dat Vilvoorde een stad is waarin iedereen zich thuis moet kunnen voelen, en dat er ook echt actie kan worden ondernomen wanneer dit niet gerespecteerd wordt.”

De infosessie gaat door op donderdag 20 februari 2020 van 17 tot 19 uur in het stadhuis. Inschrijven kan door te mailen naar kelly.de.maeyer@vilvoorde.be.