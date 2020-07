Incovo mag alweer uitrukken voor sluikstort aan Grensstraat Margo Koekoekx

26 juli 2020

21u50 0

Aan de grensstraat in Peutie ligt geregeld sluikstort. Van wat zwerfafval, zakken huishoudelijk afval tot groenafval. Nu loopt het toch even de spuigaten uit. Kartonnen dozen, vuilniszakken en hout liggen op een grote hoop in de berm. Intercommunale Incovo is op de hoogte en zal het sluikstort weghalen.

Ivo Janssens van Natuurpunt MaViSt zou graag zien dat de Grensstraat slechts voor beperkt verkeer toegankelijk is. Nu is daar meer passage door de werken aan de brug richting Perk over de E19. “Daar zijn veel fietsers en voetgangers. En eigenlijk hebben auto’s daar niet veel te zoeken.”



Filmpje Ivo Janssens