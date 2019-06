Inbrekers richten ravage aan in gloednieuw lokaal van Petanque Club Vilvoorde en drinken zelfs halve fles cava leeg Laptop, printer en heel wat keukenapparatuur gestolen, maar ook snoep en chips Dimitri Berlanger

05 juni 2019

12u00 78 Vilvoorde De Petanque Club Vilvoorde heeft amper een paar maanden na de ingebruikname van haar gloednieuw lokaal in de Perksestraat al inbrekers over de vloer gekregen. Ze forceerden een deur en doorzochten de hele inboedel. Daarbij gingen ze driest te werk en richten vernielingen aan. Uiteindelijk gingen de daders aan de haal met onder meer keukenapparatuur, een laptop en een printer. Opvallend: de dieven namen de tijd om een halve fles cava leeg te drinken.

Voor de leden van Petanque Club Vilvoorde was het geen goede dinsdagmorgen. Een aantal van hen was een hele voormiddag bezig met het opkuisen van de ravage. Daar hadden een aantal inbrekers vorige nacht voor gezorgd.

“Ze zijn over de draad geklommen en hebben de deur geforceerd met brute kracht”, zucht voorzitter Christiaan Thielemans. “Ze hebben alles mee wat in de keuken stond: een broodrooster, de radio, een croque monsieurmaker en zelfs een soepverwarmer. Ook met een laptop, een printer en een versterker gingen ze aan de haal.”

Geen geld gevonden

Ook een hele pot snoep, een pak keukenrol en verschillende zakken chips behoorden vreemd genoeg tot de buit. De inbrekers namen zelfs de tijd om ter plekke een halve fles cava leeg te drinken. De andere helft lieten ze staan. “Geld hebben ze gezocht maar niet gevonden”, zegt bestuurslid Noëlla De Meyer. “Ons drinkgeldpotje hebben ze dus gemist. Maar verder zijn ze vrij driest te keer gegaan. Ook onze stock hebben ze opengebroken. Ze wilden kratten bier en limonade stelen, zelfs kuisproducten. Dat wilden ze via het raam naar buiten doorgeven. Alles stond klaar maar blijkbaar zijn ze toen opgeschrikt en zijn ze gevlucht. De voetgangersbrug over de Woluwelaan ligt hierachter. Er is dus wel wat passage.”

“Ik had hier gisterenavond rond 18 uur zelf nog afgesloten”, vervolgt Thielemans. “Het moet daarna gebeurd zijn. Dat ze zich zelfs met snoep hebben beziggehouden wijst misschien wel op jonge gasten van 17 à 18 jaar. Ze hebben ook onnodige vernielingen aangericht. Zo zijn sloten opengebroken van kasten en alle diepvriezers en frigo’s stonden open. Gelukkig waren we er op tijd bij om het meeste nog te kunnen recupereren. Ze hebben zelfs een doos hondenkoekjes opengestrooid. Wie houdt zich daar nu mee bezig...”

Plaag

De petanqueclub, die ruim 70 leden telt, heeft in het verleden nog al inbrekers op bezoek gehad. Tot drie keer toe zelfs. “Dat was wel op de oude locatie in de Verbindingsstraat. Daar zaten we in een gebouwtje van de school in de wijk Far-West.” Omdat de school het gebouwtje nodig had moest de club er weg. Uiteindelijk zorgde de stad voor een onderkomen in een nieuwbouw op het einde van de Perksesteaat. Daar zit de club sinds oktober “Het pand is van de stad maar alle binnenwerken hebben we zelf gedaan. Daar hebben we wel veel geld in gestoken. Zo’n tegenslag is dan ook ontmoedigend. Het is blijkbaar echt een plaag in Vilvoorde...”

De club heeft uiteraard klacht neergelegd bij de politie van de zone Vilvoorde-Machelen (VIMA).