In Vilvoorde komt noodziekenhuis met meer dan 30 bedden Margo Koekoekx

19 maart 2020

16u58 0 Vilvoorde In een stuk van het voormalige Van Helmont ziekenhuis wordt ruimte gemaakt om een noodziekenhuis in onder te brengen. Vanmiddag was er al heel wat bedrijvigheid om ruimte te creëeren voor 30 tot 40 bedden.

Momenteel valt de drukte nog mee maar een stijging wordt verwacht. Mensen die naar het triagecentrum in CC Het Bolwerk gaan en besmet zijn, moeten naar het AZ Jan Portaels. “Daar zou een knelpunt kunnen ontstaan en dat moeten we dus vermijden”, licht burgemeester Hans Bonte (sp.a) toe. “We voelen aan dat er een oproep naar schakelzorgcentra zal gebeuren en willen deze ruimte zo snel mogelijk klaar hebben.”

Mensen die denken besmet te zijn moeten nog altijd eerst contact opnemen via huisarts of het callcenter van het triagecentrum in CC Het Bolwerk.

Het AZ Jan Portaels ziekenhuis is een fusie van het toenmalige Van Helmont en Sint-Jozefziekenhuis.