In totaal 22 patiënten opgenomen in AZ Jan Portaels: “Ook niet corona-gerelateerde zieken zijn welkom op onze spoedgevallen” Margo Koekoekx

27 maart 2020

18u14 0 Vilvoorde Bij AZ Jan Portaels drukken ze nog eens op het hart dat het zeker veilig is om zich naar het ziekenhuis te begeven als het voor niet-coronagerelateerde hulp is. “Onze spoeddienst is volledig afgescheiden en er is geen contact tussen corona- en niet-coronapatiënten”, klinkt het. Onderaan het artikel staat een plannetje.

Update cijfers: “Momenteel zitten we nog op een gemiddelde van vijf besmettingen op 24 uur. We schatten een kleine stijging in, maar de piek is reeds wat uitgesteld”, aldus Helena Polfliet. Momenteel zijn er 22 patiënten zijn positief getest en gehospitaliseerd, 3 patiënten liggen op intensieve en 16 personen wachten nog op uitslag van de test. Eén zestiger overleed aan corona tot op vandaag.

Morgen opent B2 een afdeling waar 10 bedden voorbehouden zijn voor coronapatiënten. Momenteel is er al een afdeling A: de wachtzone voor resultaat op de test. Afdeling B1 is de al actieve afdeling waar positief geteste mensen heengaan. Die laatste krijgt nu een extra ruimte.

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) drukt op het hart dat dit alles niet mogelijk was geweest zonder de intensieve inzet van veel medewerkers. “Zowel ziekenhuispersoneel voor en achter de schermen zet zich fantastisch in en ook Proximus zet zich in om alle verbindingen aan te brengen voor het noodziekenhuis. Ook daar is het belangrijk dat patiëntendossiers digitaal bijgehouden worden. Het doel is zo snel mogelijk klaar te zijn, maar dat zal zeker lukken voor de piek. Die is intussen wat uitgesteld. We willen ons maximaal voorbereiden, maar hopelijk is het zelfs niet nodig om het noodziekenhuis in gebruik te nemen.”