In beroep zwaardere straf voor man die dochter jarenlang misbruikte WHW

30 oktober 2019

18u44 0 Vilvoorde Het Brusselse hof van beroep heeft een vijftiger uit Vilvoorde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar, waarvan 2 jaar met uitstel, omdat de man zijn eigen dochter jarenlang seksueel misbruikte.

De intussen 29-jarige dochter legde in 2015 klacht neer tegen haar vader, omdat ze naar eigen zeggen tussen 1995 en 2004 daar hem was misbruikt. De man zou haar in die periode betast en verkracht hebben, onder meer in zijn vrachtwagen maar ook in haar slaapkamer. Haar eigen broer verklaarde ook dat hun vader ‘s nachts vaak naar de kamer van zijn zus ging. Daarnaast waren er ook de verklaringen van de zussen van de vijftiger. Die verklaarden dat hij met hen hetzelfde had gedaan toen ze in hun puberteit zaten.

De man zelf gaf slechts één feit toe, en beweerde dat die seksuele betrekkingen er enkel gekomen waren op vraag van zijn dochter. De andere feiten van misbrruik zouden nooit hebben plaatsgevonden, al hield de man ook voor dat hij kampte met ernstige geheugenproblemen.

De Brusselse correctionele rechtbank had de man in december tot 5 jaar cel veroordeeld, waarvan 3 jaar met uitstel, en volgens het parket-generaal waren de elementen in het dossier voldoende om dat vonnis te bevestigen. De verdediging voerde aan dat de verklaring van de dochter uitermate vaag was en de verklaringen van de andere personen in het dossier onvoldoende bewijs waren om de man voor alle beweerde feiten van misbruik te veroordelen.

Het hof van beroep heeft de feiten nu opnieuw bewezen verklaard en de straf zelf verzwaard. Waar de correctionele rechtbank nog 3 van de 5 jaar met uitstel had uitgesproken, verleent het hof nu slechts uitstel voor 2 van de 5 jaar.