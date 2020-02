IJskelder in Drie Fonteinen is dan toch geen ijskelder Margo Koekoekx

25 februari 2020

14u46 0 Vilvoorde Waarvan eerst gedacht werd dat het om een ijskelder in Drie Fonteinen zou gaan, blijkt nu toch een groter mysterie. “Voor de restauratie van het object haalden we een deel van het puin uit de put. Maar de vorm die we nu aantreffen lijkt niet meteen op de standaard vormen die ijskelders normaal hebben. Mogelijk gaat het dus om iets heel anders. Voorlopig is het nog een mysterie”, zegt Nele Guiljam, projectmedewerker Landschapszorg bij Brabantse Kouters.

Jaarlijks restaureren ze bij de Brabantse Kouters verschillende objecten die bijdragen tot erfgoed in het landschap. Zo ook de vermeende ijskelder in de Drie Fonteinen. Die werd in de jaren 80 volgegooid met grond en puin voor de veiligheid. Ondertussen begonnen ze de ‘ijskelder’ weer leeg te halen maar halverwege bleek de vorm niet te lijken op die van de meeste ijskelders. “We sluiten niets uit maar moeten verder onderzoek plegen om de historie van dit object te achterhalen”, vertelt Nele Guiljam.

Wellicht gaat de restauratie later verdergaan en zal het object een herbestemming krijgen om vleermuizen in te laten overwinteren. “Het klimaat lijkt hierin wat op dat van een grot. Een prima plek om vleermuizen in te laten huizen.” Dat wordt gezellig met Halloween! Het object bevindt zich namelijk op een steenworp van de - in de volksmond - genaamde ‘bloedgrotten’. In Schiplaken huizen ook vleermuizen in een gerestaureerde ijskelder.