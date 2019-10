Ihssane M’Rabet schrijft aan eerste roman Margo Koekoekx

14 oktober 2019

16u10 1 Vilvoorde Ihssane M’Rabet Fahsi, een negentienjarige jongedame uit Vilvoorde was te gast tijdens ‘Ish nodigt uit’. Hier lichtte ze toe waar haar eerste roman over zal gaan. Eerder werkte ze al mee aan een boek geschreven door negen Vilvoordse jongeren en publiceerde ze een gedichtenbundel in het teken van vluchtelingen. Tijd voor nieuw werk.

Op zaterdag 12 oktober stond niet allen zijn nieuw boek centraal maar was er ook ruimte voor nieuw talent en maatschappelijke kwesties. Zo maakte hij het publiek al warm voor het nieuwe werk van Ihssane.

Je was afgelopen weekend te zien tijdens ‘Ish nodigt uit’. Hoe was dat voor jou?

“Het was super fijn. Al die positieve feedback, ik ben eigenlijk best wel fier!” zegt Ihssane stralend.

Je bent bezig aan een eigen roman, waarover zal die gaan?

“Het is wordt een verhaal waarin de ontmoeting van het verleden, het heden en de toekomst centraal staan. Een jong meisje waarvan de moeder is overleden en de vader aan de drank raakt, gaat weg van huis op zoek naar haar identiteit. Daarbij zoekt ze haar eigen weg en zit ze met veel vragen i.v.m. wat de toekomst haar zal brengen. Voor de rest van het verhaal zal je het boek moeten lezen. Wanneer het precies af zal zijn weet ik nog niet.”

Hoe leerde je Ish kennen?

“Het eerste boek schreef ik samen met negen andere Vilvoordse jongeren voor 1001 schakels vzw, een burgerinitiatief voor jongeren uit kansengroepen. Dat is twee jaar geleden. Daarin gaat het vooral over de geschiedenis van de mens. Het voorwoord werd toen geschreven door Ish en zo kwamen we met elkaar in contact. Hij zag dat ik meer ambitie had in het schrijven en sindsdien kan ik bij hem terecht.”

Hoe gaan jullie die samenwerking aanpakken?

“Wanneer ik een zes à zeven hoofdstukken klaar heb voor mijn nieuw werk, gaat hij het eens lezen en tips geven. Hij gaf ook mee dat ik mezelf wat data moet opleggen. Dat ik bijvoorbeeld twee hoofdstukken per maand kan schrijven en zo voor mezelf wat structuur inbouw.”

Je schrijft deze keer in het Engels, vanwaar die keuze?

Ik schrijf nu inderdaad in het Engels, terwijl mijn eerder werk in het Nederlands verscheen. Engels is mijn vierde taal en mijn woordenschat is daar beperkter dan die in het Nederlands. Ik kan daardoor beter toespitsen op de inhoud in langere teksten. De gedichten die ik eerder schreef bevatten minder woorden en die kon ik in het Nederlands dan weer beter kiezen om te beschrijven wat ik wou. Verder heeft het ook te maken met het online verhalen platform Wattpad.com waar ik op schrijf. In het Engels bereik je daar een groter publiek.”

Je publiceerde ook een eigen gedichtenbundel enkele maanden geleden?

“Dankzij het vrijwilligers werk voor 1001 schakels ging ik een tijd terug op vierdaagse reis. Dat was met een twintigtal vluchtelingen, jongeren tussen de 17 en 25 jaar oud, met elk hun eigen ervaringen. Dat liet een diepe indruk na. Ik wou hun verhaal brengen en schreef verschillende gedichten over hun ervaringen en verleden. Later, tijdens mijn opleiding orthopedagogie kregen we voor het vak Persoonlijk Ontwikkelings Plan een eindopdracht en koos ik ervoor om al die gedichten in een bundel te gieten. Het is een mini-boekje geworden dat voor 12 euro verkrijgbaar is. Eerst was het vooral voor familie en vrienden, daarna kwam er zelfs interesse uit Mechelen van Juneco, een huis voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen waar in nu mijn stage doe.”

Heb je altijd al graag geschreven?

“Onlangs vond ik mijn eerste ‘boekje’ terug. Toen was ik zo’n twaalf jaar oud en schreef ik al graag. Al was het toen over prinsen, prinsessen en de daar bij horende kikkers.”

Wat wil je graag bereiken?

“Ik vertel heel graag verhalen over mensen en maatschappelijke onderwerpen. Door mijn studies ontmoet ik vaak mensen met een verleden en dat hoop ik later ook in mijn werk tegen te komen. Realistische verhalen over drugs- en alcoholproblematieken, vluchtelingen met een verleden en een toekomst... Dat ik hun verhalen kan brengen via verschillende media zoals slam poetry, gedichten, een kortfilm of zelfs theater, dat zou mooi zijn.”