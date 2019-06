Huisartsenwachtpost Midden-Brabant opent in AZ Jan Portaels DBS

24 juni 2019

13u51 0 Vilvoorde De huisartsenwachtpost Midden-Brabant opent op 28 juni zijn deuren op de site van het AZ Jan Portaels. Dit zal het voor de patiënt en zijn familie gemakkelijker maken om de huisarts van wacht te bereiken. De nieuwe post werd feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld), het stadsbestuur en tal van huisartsen en specialisten.

Na 10 maanden intensieve samenwerking is de huisartsenwachtpost Midden-Brabant een feit. Deze wachtpost moet meer toegankelijke zorg bieden aan meer dan 100.000 inwoners van de gemeenten Vilvoorde, Diegem, Strombeek-Bever en Zaventem. Omdat er almaar minder huisartsen zijn moeten diegene die overblijven steeds meer wachtdiensten draaien. Door een vergroting van het wachtgebied kan dit beter opgevangen worden. Ook de kwaliteit zal verbeteren. De huisartsenwachtpost komt in de diabeteskliniek, die in het weekend gesloten is. Er zal een onthaal voorzien worden en een receptionist.

De wachtpost stelt ieder weekend haar deuren open van vrijdag 19 uur tot maandagochtend 8 uur en ook op officiële feestdagen.