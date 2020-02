Huis van het Kind opende vier peuterspeelpunten en antennepunten in Vilvoorde Margo Koekoekx

11 februari 2020

17u52 0 Vilvoorde Vilvoorde pakt uit met project KOALA, wat staat voor Kind-en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding. Dat is een project dat vier peuterspeelpunten omvat in Houtem, op het Kassei, in Far-West en nu ook in het centrum van Vilvoorde. Daarnaast worden die locaties ook de antennepunten van het Huis van het Kind.

Dinsdag vond de officiële opening van peuterspeel- en antennepunten plaats. Zowel burgemeester Hans Bonte als schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen hielden een speech en bedankten ook Annick Tordeur die haar schouders onder het hele project zette. Annick gaf een een woordje uitleg over de werking en stelde mascotte Pierre voor. Die laatste verwijst naar de pjeirefretters, zoals de bijnaam van de Vilvoordenaren luidt.

Gratis activiteiten

Ouders en hun peuters tot drie jaar kunnen terecht in de peuterspeelpunten van 9u tot 11u, telkens in een andere wijk. Daar zijn altijd activiteiten in thema voorzien vertelt Annick: “Binnenkort gaan we bijvoorbeeld cupcakevormen versieren met plasticine nu carnaval voor de deur staat. We kleuren ook rijst in het roos en rood in het kader van valentijn,... Dat zijn activiteiten die ouders samen met hun kinderen kunnen doen. Deelnemen is trouwens gratis en inschrijven hoeft niet. Voor de ouders is er ook thee en koffie voorzien.” Drie van de vier punten waren al in gebruik sinds juni 2019, de officiële opening was pas vandaag.

“Van 11u tot 12u worden de speelpunten telkens een antennepunt van het Huis van het Kind. Mensen die zitten met vragen rond opvoedingsondersteuning, kinderopvang, kraamzorg, onderwijs, vrije tijd en dergelijke kunnen dan telkens terecht op een plek in hun eigen buurt. Daarmee willen we het vooral laagdrempelig houden voor onze doelgroepen”, licht Annick toe.

Ze willen vooral maatschappelijk kwetsbare gezinnen helpen. In Vilvoorde werd namelijk 18,2% van de kinderen in armoede geboren (cijfers 2018). “Het is eigenlijk een schande dat we dat moeten zeggen maar de armoede stijgt elk jaar. Jammer genoeg worden steeds meer kinderen in armoede geboren”, aldus burgemeester Hans Bonte.Het gemiddelde cijfer voor Vlaams Brabant stijgt elk jaar. Enkel in Tienen worden meer kinderen in armoede geboren. Vilvoorde staat dus op de tweede plaats in Vlaams Brabant.

Waar kan je terecht in de antennepunten: maandag: Den Dries in Houtem, dinsdag: bergstraat 19 aan de Grote Markt, donderdag: dienstencentrum Kassei en vrijdag: dienstencentrum Far-West.