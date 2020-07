Huis uit? Mondmasker op zak! Alarmdrempel niet overschreden, maar toch verscherpt Vilvoorde coronamaatregelen Robby Dierickx

29 juli 2020

11u12 19 Vilvoorde Wie voortaan in het centrum van Vilvoorde wil wandelen of fietsen, moet verplicht een mondmasker dragen. Daarnaast moet elke inwoner op het hele grondgebied een mondkapje op zak hebben wanneer hij of zij de woning verlaat. Een forse verstrenging van de maatregelen, ondanks dat de Zennestad nog ver van de alarmdrempel verwijderd is. “Maar op die manier hopen we het coronavirus weg te kunnen houden.”

Met drie nieuwe besmettingen in de laatste zeven dagen doet Vilvoorde het allesbehalve slecht. Terwijl de alarmdrempel op 20 besmettingen per 100.000 inwoners ligt, bedraagt dat cijfer in de Zennestad slechts 7. “Daarmee doen we het – ik ga even hout vasthouden – inderdaad goed”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Maar in naburige gemeenten als Steenokkerzeel, Grimbergen en Meise werd de alarmdrempel de voorbije dagen wel al overschreden. Om te vermijden dat de cijfers in onze stad slechter worden, grijpen we nu al preventief in.”

Concreet besliste de Vilvoordse crisiscel dinsdag dat iedereen die het centrum van Vilvoorde wil bezoeken voortdurend een mondmasker moet dragen. Het gaat om de zone die alle straten tussen de Woluwelaan, de Leuvensesteenweg, de Benoit Hanssenslaan, de Stationlei, het Heldenplein, de Vuurkruisenlaan en het Zeekanaal Brussel-Schelde omvat. Ook in alle parken van het volledige grondgebied wordt een mondmaskerplicht ingevoerd. “Dat geldt zowel voor voetgangers als voor wandelaars”, verduidelijkt Bonte. “Wandel of fiets je buiten die zone, dan hoef je geen mondmasker te dragen. Kom je de betrokken zone binnen, dan wordt het wel verplicht. In de parken maken we een uitzondering voor joggers. Zijn ze aan het lopen, dan mag dat zonder mondmasker. Zodra ze stoppen met hun activiteit, dan moet het mondkapje weer op.”

Evenementen schrappen

Daarnaast zal ook elke Vilvoordenaar steeds een mondmasker op zak moeten hebben wanneer hij of zij de woning verlaat. “Op die manier kunnen ze het steeds opzetten zodra ze ergens de afstand van anderhalve meter niet kunnen bewaren”, aldus nog Bonte.

Door de verscherpte maatregelen besliste de crisiscel ook om een aantal evenementen te schrappen. Zo vallen de zomerse avondwandelingen op donderdag in het water. Wie al een wandeling gereserveerd had, wordt persoonlijk op de hoogte gebracht. Alle wandelingen van de stad zijn wel terug te vinden op de website, samen met een grondplan. Op die manier kunnen de inwoners ze binnen hun eigen bubbel op eigen initiatief bewandelen. Alle straatfeesten worden tot eind augustus geannuleerd, evenals verschillende activiteiten van De Zomer van Asiat.

Strenger dan buren

“Onder meer de sleep-in, waarbij deelnemers van in hun tentje van slaapconcerten kunnen genieten, gaat niet door”, zegt de burgemeester nog. “De internationale workshops hebben we ook moeten schrappen. Het Horst Restaurant en enkele culturele activiteiten blijven wel mogelijk. Het is jammer dat we deze maatregelen moeten nemen, maar we moeten echt alles op alles zetten om een nieuwe golf te stoppen. Het klopt dat we strengere maatregelen dan de buurgemeenten nemen ondanks dat de cijfers wel nog goed zijn in onze stad, maar heel wat mensen zakken naar Vilvoorde af om te winkelen, waardoor we misschien wat strenger dan de naburige gemeenten moeten optreden.”

Aan sportactiviteiten bij sportclubs verandert momenteel niets. De stad volgt daarbij de nationale maatregelen. Vilvoordenaars zullen deze week nog een overzicht van de lokale regels via een flyer in hun bus krijgen. “Onze politie zal patrouilleren om na te gaan of de inwoners en bezoekers zich aan de maatregelen houden. Overtreders riskeren in principe een boete van 250 euro, maar we gaan in eerste instantie sensibiliserend werken. Het is immers niet de bedoeling om de stadskas te spijzen, we hopen vooral dat de inwoners zich aan de maatregelen houden”, besluit Bonte.