Horst expo brengt kunst binnen in iconische koeltoren DBS

12 juli 2019

15u58 0 Vilvoorde Een kunstwerk bewonderen in een koeltoren. Wie die unieke ervaring eens wil beleven kan vanaf zondag terecht op de Horst tentoonstelling ‘Fallen empires and refound desires’ op de voormalige militaire Asiat-site.

Curator Evelyn Simons organiseerde vandaag een exclusieve rondleiding door de tentoonstelling die is samengesteld door internationale artiesten. Eén kunstwerk bevindt zich in één van de twee koeltorens aan de andere kant van de Zenne waarvoor er speciaal toegang is voorzien. De koeltorens maken deel uit van de gasgestookte elektriciteitscentrale die niet meer in gebruik is maar wel nog deel uitmaakt van de strategische reserve.

Vanaf zondag kan het grote publiek het nieuwe hoofdstuk van Horst bewonderen. De beweging legt zich toe op het ontwikkelen van talent, plekken en steden en verenigt kunst en muziek. De tentoonstelling bestaat uit werken van Atelier Tomas Dirrix, Benni Bosetto, Caroline Mesquita, Christoph Meier, Emeka Ogboh Fala Atelier, Lito Kattou, Maarten Van Roy, Manolis D. Lemos en Philip Janssens.

Horst zal kunst, architectuur en muziek inzetten om de ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel te activeren. Het wordt een feestelijke zondag met een goedgevuld programma. Op het programma staan onder meer gegidste rondleidingen, dj-sets, artistieke performances, lezingen, lekker eten en drinken. De festiviteiten lopen van 14 tot 23 uur.

De expo is de voorbode van het Horst festival dat op 13, 14 en 15 september op de site plaatsvindt. Kunst, architectuur en muziek zullen daarbij centraal staan. Van 2014 tot 2018 vond Horst Arts & Music plaats op het kasteelterrein in Holsbeek en groeide het uit tot een internationaal gerenommeerd platform voor avant-garde elektronische muziek, inventieve kunst en architectuur.