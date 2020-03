Horecazaken over afhaaldienst: Bistro R uit Zaventem en Tante Germaine uit Vilvoorde bekijken wat mogelijk is Margo Koekoekx

19 maart 2020

16u34 2

Tante Germaine

Zoals verschillende zaken werd ook bij restaurant Tante Germaine een traiteurdienst overwogen maar met alle voorschriften en vier kinderen in huis is dat niet evident. “Al het vlees dat we in voorraad hadden heb ik geproportioneerd en is overgekocht door kennissen aan inkoopprijs. Mijn vrouw en ik overwogen om twee dagen per week traiteurdienst te verzorgen maar dat geeft veel onzekerheid. We zijn beide zelfstandigen en hebben vier kinderen in huis.” Ze hebben het sociaal secretariaat aangeschreven en wachten nu af.

“Nu hangt hier een taakverdeling op het raam. Wie welke klusjes doet in het huishouden, hoeveel schermtijd ze krijgen en wanneer ze voor school moeten werken. De scholen hebben heel wat taken voorzien. Nu is het tijd voor een stevige wandeling in de buitenlucht, wij trekken samen naar de Drie Fonteinen”, aldus zaakvoerder Pieter Jacobs.

Bistro R alle dagen open voor afhalen

Roland Debuyst is zowel gekend van de zaak Bistro R als van Alfons Burger. Bij die laatste kon je reeds afhalen. Bij Bistro R zijn ze nu elke dag open voor take away. “Mensen hebben nood aan lekker eten en daarom maken wij een uitgebreid aanbod aan dagelijkse kost. Dat doen we ook op zondag. Er valt toch niets anders te doen momenteel. Dan kunnen we de mensen maar beter helpen”, zegt Roland Debuyst (55).

Leverancier Metro kan intussen wel beperkt leveren merkt Roland maar er is nog steeds voldoende aanbod om lekker balletjes in tomatensaus, vol-au-vent, cassoulet en andere lekkernijen te bereiden.