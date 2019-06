Hoogdag voor motorliefhebbers dankzij Petrol Factory Robby Dierickx

16 juni 2019

Een 60-tal unieke motorfietsen, oldtimers en werkmateriaal dat omgebouwd werd tot racemachines: dat waren de ingrediënten van de derde editie van Petrol Factory. Het evenement lokte opnieuw heel wat motorliefhebbers naar de Kruitfabriek in Vilvoorde.

In de overdekte expo werden om en bij de zestig unieke motorfietsen tentoongesteld. Langs het nabijgelegen kanaal Brussel-Willebroek konden bezoekers dan weer wandelen tussen de showlane voor oldtimers, custom cars en exoten op twee en vier wielen. Daarnaast ging ook heel wat aandacht naar een nieuwigheid: de Power Tool Drag Race. Daarbij werden cirkelzagen, haakse slijpers en stuurmachines omgebouwd tot racemachines die zo snel mogelijk een houten parcours van twintig meter moesten afleggen.

De eigenaars van de beste wagens en motorfietsen in verschillende categorieën vielen in de prijzen. Het was een deskundige jury die de prijzen uitdeelde.