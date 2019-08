Honderden mensen op uitvaart vakbondsman Stan Vanhulle JCV

18 augustus 2019

17u35 0 Vilvoorde In Vilvoorde hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van voormalig vakbondsman Stan Vanhulle, die bij de sluiting van de Renault-fabriek mee hielp om 400 banen te redden. De rouwstoet vertrok aan de ingang van de oude fabriek op de Schaarbeeklei.

Stan Vanhulle overleed op 5 augustus na een lange strijd tegen kanker. Hij was een van de gezichten van de maandenlange sociale strijd na de aangekondigde sluiting van de Renault-fabriek in Vilvoorde. Daar was hij afgevaardigde voor de socialistische vakbond ABVV. Hij was een van de vakbondsmensen die bij de aankondiging van de sluiting kon voorkomen dat 5.000 wagens op de parking naar Frankrijk werden versluisd. Die wagens werden bij de onderhandelingen met de directie als pasmunt gebruikt. Zo slaagde men erin om 400 van de 3.100 banen te redden, al gingen ook die na 15 jaar verloren. Na de sluiting van de fabriek werkte Vanhulle als klusjesman en was hij politiek actief voor de PVDA.

De man die alles kan

Het afscheid van Vanhulle vond zondag plaats in zaal Firma op de Schaarbeeklei in Vilvoorde, op een steenworp van de voormalige fabriek. Voor de dienst verzamelden al enkele honderden mensen aan de ingang van de fabriek, waarna ze samen naar de zaal Firma op de Schaarbeeklei trokken.

In de stoet liepen veel oud-werknemers van de Renault-fabriek mee, alsook een groot aantal PVDA-militanten. “Stan was de man die alles kan”, zegt Riet Dhont, een vriendin van Vanhulle en ook PVDA-militante. “Hij was heel actief bij ons, onder andere als klusjesman, hij hielp bijvoorbeeld om onze jeugdkampen op te stellen en heeft de logistiek van de partij mee georganiseerd. Ik kende hem persoonlijk erg goed, we hebben samen vele internationale reizen gemaakt.”