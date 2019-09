Hinder door werken op Brusselsesteenweg in Vilvoorde Margo Koekoekx

26 september 2019

Op het stuk van de Brusselsesteenweg in Vilvoorde ter hoogte van de Lenterik staan al een hele tijd alternerende - tijdelijke - verkeerslichten. Donderdagochtend was er veel meer file dan normaal tijdens de ochtendspits omdat er nu werken van Fluvius lopen over een traject van net geen kilometer lang. Bijgevolg staat het licht ook drie minuten lang op rood.

In de loop van woensdag begonnen de werken van Fluvius. “Daar werken ze aan gas- en elektriciteitsleidingen in het kader van de rioleringswerken”, vertelt David Callens regionale woordvoerder van Fluvius. De werken zullen nog duren tot het einde van oktober 2019.