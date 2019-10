Hinder door voorbereidende werken ringtrambus Margo Koekoekx

22 oktober 2019

17u37 0 Vilvoorde Door de werken aan het kruispunt van de James Ensorlaan en de Albert I laan in Vilvoorde is er tijdens de spits grote hinder. Die werken zullen duren tot 31 oktober. 1 november zal er weer normaal doorgaand verkeer mogelijk zijn.

De wegeilandjes worden daar verwijderd. Dit opdat de Ringtrambus met zijn lengte van 24m door moet kunnen. “Vorige week donderdagnamiddag was pas alles rond. Vrijdag hebben we in de betreffende buurt de brieven met de nodige informatie verspreid en maandag zijn de werken gestart”, vertelt Tom Buntinx, bereikbaarheidsadviseur van werken aan de ring. “We hebben echter niet de middelen om heel Vilvoorde te flyeren. Zodra we konden werd het gedeeld op de betreffende websites.”

Katrien Vaes (Open vld) heeft binnenkort een overleg i.v.m. de communicatie en het verdere verloop van de voorbereidende werken. “Op dit soort werken hebben we als stad minder vat omdat het niet in eigen beheer is. We hebben een goed contact met ‘werken aan de ring’ en zitten binnenkort samen om de communicatie omtrent de werken te optimaliseren.” Ze laat weten dat de politie bekeek hoe de omleiding en aanpassing het best werd aangepakt. In dit geval met tijdelijke alternerende verkeerslichten.

Omleiding voor Ensorlaan

Voor de afsluiting van het kruispunt Albert I Laan met de James Ensorlaan is er een lokale omleiding langs de Teniersstraat, Minnemolenstraat en Breughelstraat richting centrum Vilvoorde en via de Minnemolenstraat en Teniersstraat in de andere richting.