Hevige brand bij Renewi in Vilvoorde Margo Koekoekx

28 juni 2020

09u10 4 Vilvoorde In het afvalverwerkingsbedrijf Renewi in Vilvoorde ontstond vanochtend zware brand. Brandweerzone Vlaams-Brabant West is ter plaatse om te blussen. Er zijn geen gewonden maar het treinverkeer is tijdelijk onderbroken. “De bluswerken kunnen nog enkele uren duren”, vertelt Alain Habils, woordvoerder van de brandweer.

De posten van Vilvoorde, maar ook Zaventem, Dilbeek, Londerzeel, Asse en Halle werden gealarmeerd om naar de Mechelsesteenweg in Vilvoorde te trekken. “De oproep kwam om 7u45 binnen en het zal een karwei zijn dat wel wat uren in beslag neemt. Bij afvalverwerkingsbedrijven moet het vuilnis uit elkaar getrokken worden en moeten ze dat stuk voor stuk blussen. Als dat het geval is zullen de bluswerken wellicht tot vanavond doorgaan. Misschien zelfs tot vannacht”, klinkt het bij Habils.

De kans is groot dat het on zelfontbranding gaat. Het is een hoop restafval van ongeveer 90 ton dat in lichterlaaie stond. Door de warmte van de afgelopen week in combinatie met de regen die het geheel doet broeien, is de brand wellicht uit zichzelf ontstaan. Dat is bij dit soort bedrijven niet zeldzaam.

Het treinverkeer op de achterliggende spoorlijn van Vilvoorde richting Mechelen is voorlopig onderbroken.

Exact een week geleden was er ook een afvalbrand bij Renewi in Evergem.