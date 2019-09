Het pand van voormalig JH Tobit gaat tegen de grond Margo Koekoekx

17 september 2019

17u10 5 Vilvoorde Enige tijd geleden was er nog hoop voor het pand van voormalig jeugdhuis Tobit op de kruising van de Woluwelaan en de Houtemsesteenweg. Na onderzoek door de dienst gebouwen Vilvoorde blijkt dat het pand enkel nog gesloopt kan worden.

Jeugdwerking ROJM Vilvoorde kan naar alle waarschijnlijkheid terecht op ASIAT-site

“Feit is dat het gebouw op geen enkele manier nog functioneel is. We gaan het dus moeten laten afbreken. Wanneer dat precies gaat zijn weten we nog niet”, zegt Moad El Boudaati schepen van jeugd, sport en cultuur. Sinds het faillissement van JH Tobit was er sprake van het onderbrengen van een andere jongeren vzw nl. ROJM Vilvoorde. El Boudaati vertelt: “Dat was initieel de bedoeling maar gezien de staat en ligging van het gebouw niet ideaal waren hebben we daarvoor een andere oplossing gezocht. Ze zullen waarschijnlijk een locatie krijgen op de ASIAT-site. Die plek is ideaal voor een jeugdwerking daar ze makkelijk bereikbaar is voor de jeugd en weinig geluidsoverlast voor omwonenden kan bezorgen.”