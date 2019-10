Het misbruik van groepen waar spullen gratis worden weggegeven komt overal voor Margo Koekoekx

08 oktober 2019

10u36 3 Vilvoorde Gift Vilvoorde is zo één van de vele groepen op Facebook waar je spullen gratis kan weggeven. En jammer maar helaas krijgen ook zij te maken met mensen die daar misbruik van maken. Steeds meer ‘geef-groepen’ ondervinden dat spullen die ze gratis aanbieden, achteraf worden doorverkocht. Ellen Plateus (27) is één van de beheerders van de groep en bevestigt dat dit voorkomt.

Het is een mooi concept. “Op deze manier verkleinen we de afvalberg, geven we spullen een tweede leven en helpen we mensen die het minder breed hebben”, vertelt Ellen Plateus. “Onlangs hebben we in onze groep nog twee personen gehad die hier misbruik van maakten. Dan krijg je meldingen dat spullen die gratis werden weggegeven toch elders te koop verschijnen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.” Vorig jaar was het al eens een probleem en afgelopen drie maanden was het spelletje opnieuw aan de gang. “Nu is het opgelost en loopt alles weer vlot maar ik verwacht dat het probleem over een paar maanden opnieuw eens de kop opsteekt”, aldus Ellen.

Een drietal jaar geleden nam Ellen de groep over van de stichtster. Die kon het helaas niet meer combineren. Sinds een jaar is ook Ellens schoonzus medebeheerder. De groep is al zo’n 3330 leden rijk en dat vergt wel wat werk. “Maar het is fijn om te zien dat het leeft onder de mensen en dat je ze er een plezier mee doet. Als je ziet met hoeveel leden we zijn, zou het spijtig zijn dat het concept teniet gedaan wordt door enkele die er misbruik van maken.”

Directe aanpak

Ze pakten het probleem dan ook zo snel mogelijk aan. “De eerste zag meteen in dat dit niet de bedoeling was van onze groep en heeft de spullen die ze te koop aanbood dan ook verder doorgegeven. De andere daarentegen hebben we verwijderd uit de groep, ze bleef ontkennen ook al waren er voldoende bewijzen.” Verder heeft de Facebookgroep Vilvoorde Verkoopt ook een oproep gedaan met de boodschap dat het niet kan dat mensen spullen die ze zelf gratis kregen, daar met winst gaan verkopen.

Bewust leven

Zelf probeert Ellen zo bewust mogelijk te leven. “We vinden het belangrijk om de afvalberg zo klein mogelijk te houden en proberen dat zo goed mogelijk aan onze kinderen mee te geven. Zo gaan we regelmatig naar tweedehandsbeurzen, doneren we speelgoed voor Sinterklaas via de verzamelbak in Dreamland en gaan we regelmatig winkelen in de verpakkingsvrije winkel ‘Anders winkelen’ in Vilvoorde.

Wil je zelf de afvalberg verkleinen? Je kan je altijd lid maken van de ‘verkoop’ of ‘gratis’ Facebookgroepen in jouw buurt.