Het College kleurt Vilvoorde groen op eigen klimaatdag DBS

22 mei 2019

17u52 0 Vilvoorde Vilvoorde kleurde vandaag net wat groener dankzij Het College en haar eerste klimaatdag. De school wil op die manier niet alleen haar leerlingen sensibiliseren en activeren, maar ook het stadsbestuur.

De werkgroep ‘klimaat’ bokste een woensdag vol workshops in mekaar en dat voor 700 leerlingen en op maat van elk jaar. Zo werden verschillende mobiliteitsvormen (per fiets, per trein, maar ook per boot) getest, en konden de leerlingen kennis maken met nulenergiewoningen en duurzaam toerisme. Er werd ook een kledingswap georganiseerd.

“Dit initiatief is gegroeid nog voor klimaatspijbelaars op straat zijn gekomen”, licht directrice Sofie Maes toe. “We hebben al jaren een klimaatteam op school dat zorgt dat het aan bod komt in de lessen en dat er aandacht voor is op alle mogelijke manieren. Al sinds een jaar is deze klimaatdag dan ook vorm aan het krijgen.”

Informeren én doen

Zo’n dag is best nog nodig oordeelde de directie. “We zitten op Het College met een heel divers leerlingenpubliek. Sommige zijn van thuis uit bezig met de problematiek, maar er zijn ook andere leerlingen waar nog heel wat sensibilisering nodig is. Deze dag draaide dan ook rond informatie geven aan de ene kant en do-workshops organiseren langs de andere kant.”

De voormiddag eindigde op de Grote Markt van Vilvoorde waar de hele school verzamelde om aan het stadsbestuur te laten weten dat ze graag verandering willen. Een ‘eisenbundel’ werd er overhandigd aan burgemeester Hans Bonte en schepenen Peter Van Kemseke en Katrien Vaes. “De leerlingen hebben er goed over nagedacht. Ze hebben op papier gezet hoe zij hun toekomst zien en wat er nu moet veranderen. Dat is toch een mooi statement naar het stadsbestuur toe.”